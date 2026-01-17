Giám đốc CIA gặp Tổng thống lâm thời Venezuela chuyển thông điệp của ông Trump

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, ông Ratcliffe đã chuyển tới bà Rodriguez thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Washington bày tỏ mong muốn “hướng tới một mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn” với Caracas. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và việc chấm dứt vai trò của Venezuela như một “nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ”.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Ảnh: AP

Nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà Rodriguez bắt tay Giám đốc CIA. Trước đó, các đặc vụ Mỹ được cho là đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay tại nơi ở riêng của ông.

Cuộc gặp được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuyển hướng ủng hộ rõ rệt chính quyền lâm thời của bà Rodriguez, vốn bao gồm nhiều nhân vật thân cận với ông Maduro.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi ông Ratcliffe tới Caracas, lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado đã có mặt tại Nhà Trắng, trao tặng huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Trump như một cử chỉ mang tính biểu tượng nhằm kêu gọi sự ủng hộ. Dù gọi đây là một “cử chỉ tuyệt vời” nhưng ông Trump không công khai ủng hộ bà Machado nắm quyền tổng thống Venezuela.

Giải thích cho lập trường này, Tổng thống Trump cho rằng việc giải thể hoàn toàn bộ máy chính quyền và an ninh Venezuela sẽ tiềm ẩn nguy cơ hỗn loạn, đồng thời khẳng định bà Rodriguez có thể bảo đảm một quá trình chuyển tiếp “được kiểm soát, ổn định và hiệu quả”. Ông nhắc lại bài học từ Iraq, nơi việc sa thải hàng loạt quan chức đã dẫn tới sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng trong năm 2025, đánh giá của CIA đã xem bà Rodriguez – khi đó là Phó Tổng thống Venezuela – là một nhân vật thực dụng, sẵn sàng đàm phán.

Sau khi trở thành Tổng thống lâm thời, bà Rodriguez ban đầu tuyên bố cứng rắn rằng sẽ không để bất kỳ “đặc vụ nước ngoài” nào kiểm soát Venezuela hay biến nước này thành “thuộc địa”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính quyền lâm thời của bà đã có những bước đi nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong đó có việc mở cửa lĩnh vực dầu mỏ cho các công ty Mỹ và tăng cường hợp tác an ninh.

Tổng thống Trump đã ca ngợi bà Rodriguez là một “nhân vật tuyệt vời” sau cuộc điện đàm giữa hai bên đầu tuần này, cho biết đã đạt được “những tiến triển lớn” và hứa hẹn một mối quan hệ hợp tác “ngoạn mục” trong lĩnh vực dầu mỏ và an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng ám chỉ khả năng Mỹ sẽ sớm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.