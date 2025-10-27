Căng thẳng leo thang, tàu chiến Mỹ đến quốc gia ngay sát Venezuela

Tàu khu trục USS Gravely của hải quân Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago hôm 26/10. Ảnh: AFP.

Theo CBS News, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ đã cập cảng Port of Spain, thủ đô Trinidad và Tobago, trong khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiếp tục tiến tới vùng biển gần Venezuela.

Trinidad và Tobago là quốc gia nằm rất gần Venezuela, với khoảng cách gần nhất chỉ khoảng 11 km. Thủ đô Port of Spain – nơi tàu chiến Mỹ neo đậu – cách điểm gần nhất thuộc lãnh thổ Venezuela khoảng 120 km.

Tại Port of Spain, nhiều người dân đã biểu tình trước đại sứ quán Mỹ để phản đối việc cho chiến hạm Mỹ xuất hiện. David Abdulah, lãnh đạo đảng Phong trào Công lý Xã hội ở Trinidad và Tobago, nói: “Một chiến hạm Mỹ xuất hiện ngay gần Venezuela trong lúc khu vực có nguy cơ bùng nổ xung đột là điều không thể chấp nhận được”.

Trong thông điệp cùng ngày, chính phủ Venezuela lên án sự xuất hiện của tàu khu trục Mỹ, gọi đây là “hành động khiêu khích thù địch và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực Caribe”. Caracas còn cáo buộc Washington đang “âm mưu tạo cớ tấn công”.

“Venezuela đã bắt giữ một nhóm lính đánh thuê có liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), và xác định âm mưu tạo cớ tấn công đang được tiến hành từ vùng biển giáp Trinidad và Tobago, hoặc ngay trên lãnh thổ hai nước”, chính phủ Venezuela tuyên bố.

Trinidad và Tobago là quốc gia nằm ngay sát Venezuela. Ảnh: Sovereignlimits.com.

Theo giới chức Mỹ và Trinidad – Tobago, tàu USS Gravely sẽ ở lại nước này đến ngày 31/10 để hai bên tiến hành huấn luyện chung. Một quan chức quân sự Trinidad cho biết tàu Mỹ chỉ mới có kế hoạch cập cảng gần đây.

Thủ tướng Trinidad và Tobago, Kamla Persad-Bissessar, là người ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội Mỹ cũng như các cuộc tấn công vào các tàu buôn nghi dính líu ma túy ngoài khơi Venezuela.

Trong chương trình Face the Nation của đài CBS, phát sóng cùng ngày, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tiết lộ khả năng “Mỹ có thể thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Venezuela”.

“Tổng thống Trump tin rằng ông Maduro đã đến lúc phải ra đi”, ông Graham nói. “Tổng thống nói với tôi rằng ông sẽ thông báo cho Quốc hội khi trở về từ châu Á về những kế hoạch quân sự có thể diễn ra nhằm vào Venezuela”.