Rộ tin xảy ra "đột kích nguy hiểm" vào trụ sở lãnh tụ tối cao Iran

Cuộc đụng độ xảy ra hôm 23-2 khi lực lượng dòng Shiite này đang tìm cách tiến hành các hoạt động ngay gần trụ sở của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran.

Theo tờ Jerusalem Post của Israel, thông tin về các cuộc đụng độ cũng như số lượng thương vong đã được hãng thông tấn Tasnim (có liên hệ với IRGC) và tờ Al Akhbar (có liên hệ với nhóm Hezbollah ở Lebanon) xác nhận.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

MEK tuyên bố thêm hơn 150 tay súng khác của họ đã "trở về căn cứ an toàn" vào tối 23-2 (giờ địa phương).

Tâm điểm của các cuộc đụng độ được cho là ở Khu phức hợp Motahari. Đây là nơi đặt trụ sở của ông Khamenei cùng nhiều cơ quan cấp cao của Iran, bao gồm Hội đồng Giám hộ, Hội đồng Chuyên gia, Văn phòng Bộ trưởng Tình báo, Trụ sở Trung ương Tư pháp, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Hội đồng Phân xử, cùng với văn phòng và nơi ở của ôn Mojtaba, con trai ông Khamenei.

Theo MEK, có 17 camera giám sát hoạt động, một số bị vô hiệu hóa vào sáng 23-2. MEK khẳng định thương vong về phía lực lượng chính phủ là rất nặng nề, dù chưa có con số chính xác, đồng thời cho biết họ thấy xe cứu thương ra vào khu phức hợp suốt cả ngày 23-2 sau các cuộc đụng độ.

Tờ Al Akhbar cũng xác nhận thông tin về các cuộc đụng độ, gọi đây là một trong những chiến dịch nguy hiểm và phức tạp nhất mà MEK thực hiện tại Iran, với sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo nước ngoài. Theo tờ Al Akhbar, kế hoạch bao gồm việc MEK xâm nhập vào khu phức hợp nhưng đã bị phá vỡ ngay từ những bước đầu tiên.

Trong chiến tranh Iran - Iraq vào thập niên 1980, tổ chức này từng đứng về phía chính quyền Iraq của cố Tổng thống Saddam Hussein. MEK cũng từng bị các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada, coi là tổ chức khủng bố nhưng sau đó đã được xóa tên khỏi danh sách này.