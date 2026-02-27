Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang: Một số nước cảnh báo công dân rời khỏi Trung Đông

Bộ Ngoại giao Phần Lan đã cảnh báo công dân tránh mọi chuyến đi đến Iran và lập tức rời khỏi Yemen và Libya trong các thông báo du lịch được cập nhật vào cuối tháng này. Còn chính phủ Australia đã yêu cầu người thân của các nhà ngoại giao tại Israel và Lebanon rời khỏi hai quốc gia này, với lý do tình hình an ninh trong khu vực đang xấu đi. Chính phủ Australia cũng đề nghị người thân của các nhà ngoại giao tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Jordan và Qatar được tự nguyện rời đi.

Một vụ tập kích Iran do Israel tiến hành trước đây. Ảnh: WANA.

Trong khi đó, Serbia đã khuyến cáo công dân của mình tại Iran rời khỏi nước này càng sớm càng tốt do căng thẳng leo thang và nguy cơ tình hình an ninh xấu đi. Thủ tướng Ba Lan cũng yêu cầu công dân nước này nên rời khỏi Iran ngay lập tức.

Tại Thụy Điển, từ hôm 12/1, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tránh mọi chuyến đi đến Iran và rời khỏi quốc gia Trung Đông này ngay lập tức. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cho biết những người quyết định ở lại không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của chính phủ trong việc sơ tán.

Hiện tại, Mỹ đang triển khai rút các nhân viên không thiết yếu và các thành viên gia đình đủ điều kiện khỏi Đại sứ quán của mình tại Lebanon trong bối cảnh căng thẳng với Iran.