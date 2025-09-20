Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
[Podcast] Israel từng ám sát thủ lĩnh Hamas rồi phải vội vàng cứu sống
[Podcast] Israel từng ám sát thủ lĩnh Hamas rồi phải vội vàng cứu sống

Sự kiện: Tin tức Israel

Lãnh đạo Văn phòng ở nước ngoài của Hamas hiện nay, ông Khaled Mashaal từng bị Israel ám sát thành công nhưng đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tìm cách cứu, để rồi Israel lại phát lệnh ám sát một lần nữa.

20/09/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn, Vương Nam
