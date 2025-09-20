Lưu bài Bỏ lưu bài
[Podcast] Israel từng ám sát thủ lĩnh Hamas rồi phải vội vàng cứu sống
Lãnh đạo Văn phòng ở nước ngoài của Hamas hiện nay, ông Khaled Mashaal từng bị Israel ám sát thành công nhưng đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tìm cách cứu, để rồi Israel lại phát lệnh ám sát một lần nữa.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2025 04:52 AM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn, Vương Nam - (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
