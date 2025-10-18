Cảnh báo đa thiên tai xuất hiện ở miền Trung

Mưa rất lớn trong những giai đoạn cuối tháng 10 ở Trung Bộ

Theo ông Khiêm, hiện ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm, đặc biệt có nơi trên 500 mm. Từ sau 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục.

Dự báo miền Trung xuất hiện một đợt mưa cực lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Đặc biệt, trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Theo ông Khiêm, dự báo từ trưa 18/10 đến trưa 19/10, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ và đợt mưa này có thể kéo dài trong những ngày tới.

"Trong thời gian tới, do kết hợp bởi nhiều hình thái thiên tai như không khí lạnh tràn xuống, nhiễu động gió Đông trên cao... nên khả năng rất cao là mưa nhiều, kéo dài dẫn đến lũ xuất hiện ở khu vực Trung bộ", ông Mai Văn Khiêm lo ngại.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực miền núi.

"Trong ngày và đêm 19/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc", ông Khiêm nhấn mạnh.

Bão số 12 sẽ vào Biển Đông, giật cấp 10

Hồi 1 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày mai, bão trên vùng ven biển phía đông bắc miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giữ tốc độ và chuyển dần sang hướng tây tây bắc.

Đến 1 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,4°N – 123,6°E, trên vùng ven biển phía Đông Bắc miền Trung Philippin, di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 12 trong ngày hôm nay.

Lúc 1 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1°N – 119,0°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc, tốc độ khoảng 20–25 km/h. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Phạm vi ảnh hưởng của bão nằm trong vĩ tuyến 15,0°N – 19,0°N, phía Đông kinh tuyến 17,0°E. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông được xác định là vùng nguy hiểm do bão.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định thời điểm bão vào Biển Đông cũng là lúc không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên có khả năng suy yếu trên biển.

Từ ngày 19/10, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 đến 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Khoảng ngày 20-22/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 9-11, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin cho tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh; sẵn sàng phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm Biển Đông còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.