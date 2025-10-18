Vụ loạt villa ven biển đổ sập: 'Cha đẻ' của dự án lên tiếng

Như Tiền Phong đã đưa tin, sự cố hàng loạt villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Hoa Tiên Paradise, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ sập do ảnh hưởng của bão số 10, dư luận không chỉ băn khoăn về chất lượng công trình mà còn nghi ngờ chủ đầu tư đã không thực hiện hạng mục kè biển theo thiết kế được phê duyệt.

Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, tổng diện tích hơn 347.000m², vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm khoảng 576 căn biệt thự.

Hàng loạt căn villa đổ sập sau bão tại dự án Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết, năm 2022, toàn bộ cổ phần dự án này đã được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land). Hiện ông không còn là cổ đông hay người điều hành, tuy nhiên với tư cách là người từng "sáng lập" và trực tiếp tham gia phát triển dự án ông khẳng định sẵn sàng phối hợp để làm rõ các vấn đề liên quan.

“Sau sự cố trên, phía chủ đầu tư cũng đã tổ chức cuộc gặp khách hàng, 98% cư dân là người Hà Nội. Cá nhân tôi hiện cũng có hai căn nhà trong dự án này. Nhưng với tư cách là người đi xin phép, người làm ra khu này, với lương tâm của mình tôi biết mình cần cộng tác để làm rõ trách nhiệm. Về vấn đề kỹ thuật, tôi là kiến trúc sư nên nắm rất rõ”, ông Mỹ khẳng định.

Theo ông Mỹ, hiện ông đang phối hợp với Sở Xây dựng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng để rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án, từ khi được cấp phép cho đến thời điểm chuyển nhượng.

Sau bão số 10 cho thấy, khu vực ven biển nơi xây các căn villa không có dấu hiệu của hệ thống cọc dự ứng lực hay kè chắn sóng.

Về hạng mục kè biển, ông Mỹ thông tin, trước khi chuyển nhượng dự án, chủ đầu tư cũ đã từng triển khai xây dựng kè, tuy nhiên công trình này đã bị sóng đánh sập. Đến thời điểm năm 2022, khi dự án được chuyển nhượng cho Công ty Cen Land, hạng mục kè vẫn chưa được thi công trở lại.

“Kè thì 100% bên Công ty Cen Land phải có trách nhiệm thực hiện. Hồi tôi bàn giao lại cho đến bây giờ thì chưa làm và có chuẩn bị làm hay không thì tôi không rõ vì dự án chưa hết hạn. Hạng mục này họ có thể bổ sung sau. Khi thắc mắc đối với dự án quy định khi xong hạ tầng mới được bán, ông Mỹ cho rằng đó là theo luật hiện nay, còn như trước đây về hạ tầng có nhiều loại hạ tầng. “Còn đối với hạng mục kè sự thật sự thật chúng tôi có làm kè lá sen từ 2017, nhưng đã bị đánh sập 2 lần rồi…”, ông Mỹ chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho rằng, về vấn đề thiên tai không thể lường trước được. Từ năm 2004 khi khảo sát dự án đến bây giờ khu vực dự án đã hứng chịu khoảng 30 trận bão, nhưng đối với cơn bão số 10 thì rất đặc biệt, sóng cao lên đến 6m, vì thế sự cố này theo ông Mỹ phải xét chung tình hình.

Trả lời câu hỏi về việc liệu cơn bão số 10 lần này có vượt quá khả năng chịu tải theo thiết kế của dự án hay không, ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho hay khu nhà có tổng cộng 6 dãy, trong đó chỉ có dãy nhà ven biển bị thiệt hại, với 5 căn bị sập. Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai như vậy là không quá lớn.

“Tại vị trí mặt hướng biển thì không tránh khỏi bị sóng va đập, cuốn cát đi tạo nên hàm ếch ở móng. Trong năm nay có bão số 5 đổ bộ nhưng không vấn đề gì, chỉ có đợt bão số 10 quá mạnh”, ông Mỹ cho hay.

Nền cát bị xói lở, tường bao bằng gạch không nung bị sập đổ, móng nhà trơ trọi.

Cũng theo ông Mỹ, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, nếu được chủ đầu tư hoặc bên Công ty Cen Land ủy quyền, ông sẽ đại diện phối hợp tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của chính quyền địa phương, cư dân và các bên liên quan nhằm thông báo phương án sửa chữa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, cuộc họp cũng sẽ là dịp để làm rõ những vấn đề liên quan đến sự cố vừa qua.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân sự cố và đánh giá toàn diện vụ việc. Còn trách nhiệm thuộc về bên nào thì cần cần phải được xác minh, làm rõ cụ thể. Sau khi có kết luận, các hướng xử lý tiếp theo sẽ được triển khai theo quy định.

Các căn villa mặt biển bị hư hỏng sau bão.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác và sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định.

Cục Giám định Nhà nước yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định. Cùng với đó yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.