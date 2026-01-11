Venezuela đang chuẩn bị một cuộc tấn công ba mũi nhọn nhằm vào Mỹ để trả thù cho ông Maduro

Người dân Venezuela bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ chính phủ. Ảnh Getty

Nhà báo người Venezuela Diego Sequera đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Danny Haiphong trên kênh YouTube. Video có tiêu đề "Sự phản công của Venezuela: Cuộc chiến dầu mỏ của Trump".

Venezuela không muốn chết

Vấn đề chính ở đây là việc từ chối khuất phục trước Mỹ. Sequera lưu ý rằng chính sự tồn tại của chính phủ Maduro và "việc xã hội không chịu sụp đổ và hoảng loạn" đã làm suy yếu chiến lược của Washington.

"Sự phản kháng không phải là điều gì đó 'hấp dẫn'. Nó khó khăn. Nó là cuộc sống thường nhật. Nhưng phần quan trọng nhất là sự sáng tạo, khả năng tạo ra những điều kiện để tiếp tục sống. Bởi vì phản kháng cũng đơn giản là sống", nhà báo nói.

Ông Sequera khuyên không nên tin vào những lời tuyên truyền của Mỹ, vốn miêu tả Venezuela là một quốc gia độc tài, tham nhũng và đầy rẫy ma túy. Ông nói rằng Venezuela "khá kiên cường và có khả năng vượt qua khó khăn kể từ khi thành lập".

"Đừng để họ cướp đi nhân tính của chúng ta. Nếu Venezuela sụp đổ, sẽ không còn đường lui cho bất cứ ai khác. Điều đó sẽ tạo tiền lệ và dẫn đến chiến tranh với tất cả mọi người".

Người dân Venezuela sẽ ủng hộ chính phủ

Nhà báo này cũng nhấn mạnh rằng Venezuela đang chuẩn bị một phản ứng dưới hình thức sự ủng hộ toàn dân dành cho chính phủ, gọi đây là một "phương pháp tiếp cận tổng hợp".

Ông Sequera cho biết: "Cách tiếp cận của Venezuela là sự liên minh giữa dân sự, quân sự và cảnh sát, với một phương pháp toàn diện về quốc phòng và an ninh. Đây không chỉ là nhiệm vụ của quân đội; mà là cách tiếp cận toàn xã hội đối với quốc phòng quốc gia".

Venezuela đang trông chờ vào các liên minh với Nga, Trung Quốc và Iran.

Ông tin rằng đòn giáng mạnh nhất vào Mỹ sẽ là việc biến Venezuela có chủ quyền thành "bàn đạp" cho Trung Quốc, Nga và Iran ở Tây bán cầu. Video trích dẫn lời Ngoại trưởng Marco Rubio, người "thể hiện nỗi lo ngại của Mỹ về kịch bản này":

"Tại sao Trung Quốc cần dầu mỏ? Tại sao Nga cần dầu mỏ? Tại sao Iran cần dầu mỏ?... Đây là Tây bán cầu, đây là nơi chúng ta sinh sống, và chúng ta sẽ không cho phép Tây bán cầu trở thành căn cứ hoạt động cho các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của Mỹ".

Sequera khẳng định rằng những "căn cứ" này là một cơ chế phòng thủ thực sự, vì "Venezuela có các thỏa thuận chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Iran và Nga, bao gồm các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe đến, trong trường hợp của Nga và Iran, hợp tác kỹ thuật quân sự".

Do đó, khả năng của Venezuela trong việc ngăn chặn Mỹ chiếm đoạt tài nguyên của mình bằng cách thu hút các đồng minh là đòn phản công chính giúp bảo vệ giá dầu toàn cầu và các đồng minh.

"Việc khai thác dầu mới từ Guyana và toàn bộ trữ lượng dầu mỏ của Venezuela cùng một lúc sẽ biến Mỹ thành một quốc gia hùng mạnh, và có thể đẩy giá dầu xuống mức gây tổn hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ khác như Nga hay Iran", nhà báo này nói.

Theo nhà báo Venezuela, đòn phản công của nước này nằm ở khả năng phục hồi chiến lược. Điều này bao gồm:

Huy động dân chúng (để ngăn chặn việc chiếm đóng); Tăng cường quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran (nhằm làm suy yếu vị thế bá chủ của Mỹ trong khu vực); Duy trì quyền kiểm soát dầu mỏ để ngăn chặn Mỹ sử dụng nó như một vũ khí chống lại các quốc gia khác.

Venezuela phải chịu đựng

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố rằng chính phủ của ông muốn bán dầu của Venezuela và chuyển tiền thu được vào các tài khoản do ông kiểm soát để "mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ". Đối với Venezuela, sự khác biệt về người mua là rất lớn, vì không chỉ quyết định số tiền thu được mà còn cả khả năng nhận được số tiền đó mà không bị hạn chế hoặc giám sát.

Tài nguyên thiên nhiên là một phần chủ quyền của quốc gia. Do đó, phát triển tài nguyên thiên nhiên là một trong những thuộc tính quan trọng nhất của chủ quyền quốc gia. Tài nguyên thiên nhiên của Venezuela thuộc về người dân Venezuela, chứ không phải của tổng thống Mỹ. Venezuela phải vượt qua khó khăn.

Theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, Nga đã đăng ký lại các tàu chở dầu từ Venezuela, và cả naphtha, về các cảng nội địa của mình. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hiện đang truy tìm một trong những tàu chở dầu này.

Các chuyên gia nhận định rằng khả năng giá dầu sụp đổ do Venezuela gần như bằng không. Điều này không chỉ vì OPEC+ và Nga có khả năng phối hợp chính sách, mà còn vì Mỹ quan tâm đến giá dầu ở mức 80-85 đô la một thùng. Mức giá này giúp sản xuất dầu đá phiến có lợi nhuận và tạo điều kiện đầu tư thay vì chỉ đơn thuần là để tồn tại.

Hơn nữa, Nga ngày càng ít phụ thuộc vào xuất khẩu dầu nhiên liệu, thu được nhiều lợi nhuận hơn từ lọc dầu sâu, lĩnh vực đang có sự tăng trưởng bùng nổ, cũng như xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang châu Á.