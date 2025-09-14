Tàu Venezuela bị tàu chiến Mỹ chặn, giữ nhiều giờ: Caracas nổi giận

Tàu khu trục USS Sampson, cùng loại với tàu USS Jason Dunham, neo ở thành phố Panama vào ngày 2/9/2025. Ảnh: AFP.

Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 13/9 ra thông cáo cho biết con tàu chở theo 9 ngư dân được mô tả là “giản dị” và “vô hại”, đã bị tàu khu trục USS Jason Dunham (DDG-109) của Mỹ chặn lại.

“18 đặc vụ mang vũ khí hạng nặng đã đổ bộ lên tàu cá từ tàu khu trục Mỹ. Họ chiếm giữ con thuyền nhỏ, vô hại trong suốt 8 giờ đồng hồ”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Venezuela đồng thời gọi đây là “hành động khiêu khích trực tiếp thông qua việc sử dụng trái phép và quá mức sức mạnh quân sự”.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói với ABC News rằng lực lượng tuần duyên được bố trí trên tàu khu trục USS Jason Dunham, đã tiến hành khám xét tàu Venezuela sau khi nhận được nguồn tin mật báo. Các đặc vụ đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ma túy.

Phía Venezuela nhấn mạnh vụ việc xảy ra khi tàu cá này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Tàu khu trục USS Jason Dunham xuất hiện ở vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ vào ngày 6/9/2025. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Mỹ giấu tên bác bỏ cáo buộc từ phía Venezuela rằng cuộc khám xét kéo dài 8 giờ, đồng thời cho rằng tàu cá khi đó đang ở vùng biển quốc tế.

Không rõ các đặc vụ Mỹ đổ bộ lên tàu cá một cách trực tiếp hay sử dụng xuồng nhỏ. USS Jason Dunham là tàu khu trục cỡ lớn của Mỹ, có lượng giãn nước 9.200 tấn.

Việc Mỹ huy động tàu hải quân tham gia chặn và kiểm tra tàu dân sự Venezuela được coi là động thái chưa từng có.

Sự việc diễn ra gần hai tuần sau khi quân đội Mỹ thực hiện một cuộc tấn công ở vùng biển Caribe, đánh chìm một con tàu nghi chở ma túy, khiến 11 người Venezuela thiệt mạng.

Ông Diosdado Cabello, một quan chức trong chính phủ Venezuela, khẳng định không ai trong số những người thiệt mạng là thành viên đảng Tren de Aragua như Washington cáo buộc.

“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy các nạn nhân không phải có liên quan đến ma túy. Đây là một vụ sát hại dân thường”, ông Cabello nói, theo đài Al Jazeera.