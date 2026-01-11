Nhói lòng cảnh người thân bệnh nhân "màn trời chiếu đất" giữa đêm đông ở Bệnh viện Bạch Mai

Rạng sáng ngày 10/1, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội khoảng 10 độ C. Càng về khuya cái rét càng thấm sâu da thịt. Tại Trung tâm đột quỵ và Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai thi thoảng lại có người được xe cứu thương đưa từ các tỉnh thành về cấp cứu. Trong đêm đông lạnh lẽo, các bác sĩ vội vã đẩy cáng vào trong, phía sau là những bước chân hối hả của người nhà, gương mặt căng thẳng, lo âu.

Nhiều người lựa chọn ngủ ở hành lang, vỉa hè, ghế ngồi bệnh viện một phần để tiết kiệm chi phí, thêm nữa có gì tiện bác sĩ gọi điện thông báo.

Ngồi cuộn chăn trên ghế, bà Vũ Thị Trường (52 tuổi, quê Thanh Hóa) thi thoảng xoa hai tay để xua đi cái lạnh cóng sau một giấc ngủ tạm. Đây là lần đầu tiên bà Trường ra Hà Nội, mang theo nhiều nỗi lo và hy vọng. Chồng bà Trường bị suy hô hấp, được chuyển gấp ra Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đã 3 ngày nay. Để tiết kiệm tối đa chi phí, bà mang theo chăn, chiếu, trải tạm trên chiếc ghế đối diện khu cấp cứu để ngủ, ngóng tin chồng từ bác sĩ. "Trời rất rét nhưng ra đây 3 hôm tôi quen rồi. Chỉ mong bác sĩ cứu được chồng, giờ tập trung chi phí lo cho chồng, rét khổ mấy tôi cũng chịu được”, bà Trường nói.

Cách đó không xa, một người nhà bệnh nhân kê tạm tấm đệm mỏng, mặc kín quần áo để xua đi cái lạnh vì không kịp chuẩn bị chăn màn.

Anh Lê Văn Ái (39 tuổi, quê Quảng Trị) nằm cuộn chặt người trong tấm chăn cũ để tránh rét. Vợ anh Ái là chị Hà Thị Hiệu (34 tuổi) sau sinh con thứ hai được vài giờ thì bị băng huyết, suy đa tạng, phải chuyển ra Bạch Mai cấp cứu gần 1 tuần nay. "Từ hôm tới giờ vợ tôi vẫn hôn mê, tình hình rất nặng. Chi phí điều trị cho vợ quá lớn nên tôi tiết kiệm mọi cách chi tiêu trong việc sinh hoạt, ăn uống ở Hà Nội để dồn cho việc cứu vợ. Tôi ở ngoài này cả ngày cứ vật vờ chờ tin tức từ bác sĩ. Thi thoảng tôi vào nhìn vợ chút nhưng sót ruột vô cùng. Mấy ngày nay chưa đêm nào tôi ngủ được vì lo lắng, phần vì trời rét buốt", anh Ái chia sẻ với PV Dân Việt.

Trời khuya nhưng liên tục có xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu từ các nơi đổ về.

Có người khó ngủ ngồi xem điện thoại "giết thời gian".

Bệnh viện Bạch Mai bố trí một vài đèn sưởi ấm cho người thân bệnh nhân.

Nhiều lúc không ngủ được người nhà lại tiến tới đèn sưởi xoa tay để vơi đi cái lạnh giá đêm đông.

Hàng trăm người nhà vẫn bám trụ dưới trời rét tại bệnh viện. Mọi người đều mong muốn người nhà của mình tai qua nạn khỏi, sớm hồi phục.

Theo người nhà bệnh nhân, nếu nằm ở hành lang bệnh viện thì khoảng 5 - 5 giờ 30 bảo vệ sẽ ra gọi dậy dọn dẹp, còn nằm ở ghế đá, vỉa hè sẽ được nhắc nhở muộn hơn, khoảng 6 - 6 giờ 30.

Sau vụ việc một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai giật, ném chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện trong tiết trời giá rét, Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu Công ty an ninh tăng cường tập huấn, nhắc nhở lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Sau một ngày mệt mỏi, lo lắng mọi người đắp kín chăn để vơi đi cái lạnh thấu da thịt.