Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời Venezuela

"Tình hình an ninh ở Venezuela vẫn bất ổn. Đại sứ quán Mỹ tại Bogota, Colombia, cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Venezuela. Các chuyến bay quốc tế đã được nối lại, công dân Mỹ ở Venezuela nên lập tức rời khỏi đất nước này", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/1 thông báo.

Theo bộ này, trước khi khởi hành, công dân Mỹ nên đề phòng và chú ý tình hình xung quanh do có thông tin các nhóm dân quân vũ trang, còn được gọi là colectivos, đang lập chốt chặn và khám xét phương tiện để truy tìm người Mỹ hoặc bằng chứng cho thấy họ ủng hộ Washington.

"Công dân Mỹ tại Venezuela nên cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ. Tình trạng mất điện và gián đoạn dịch vụ tiện ích vẫn tiếp diễn trên khắp cả nước", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu thêm.

Hiện Mỹ áp đặt mức cảnh báo đi lại cao nhất đối với Venezuela do "những rủi ro nghiêm trọng".

Người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành ở thủ đô Caracas ngày 10/1. Ảnh: AFP

Hồi tháng 3/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Caracas và đình chỉ hoạt động cơ sở này. Toàn bộ hoạt động lãnh sự tại Venezuela vẫn bị đình chỉ nên chính phủ Mỹ không thể cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân nước này ở Venezuela.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Mỹ đang ở Venezuela. Tập đoàn dầu mỏ Chevron của Mỹ vẫn duy trì hoạt động tại Venezuela hàng chục năm qua.

Lời kêu gọi công dân rời Venezuela được đưa ra một tuần sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích vào Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, đưa tới New York. Vợ chồng ông Maduro hiện bị giam tại một nhà tù ở khu Brooklyn trong lúc chờ phiên điều trần tiếp theo vì nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh liên quan ma túy.

Khoảng 1.000 người ủng hộ ông Maduro hôm 10/1 tiếp tục tuần hành ở Caracas để kêu gọi trả tự do cho vợ chồng ông. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố trên truyền hình rằng bà sẽ "làm việc không nghỉ phút nào cho đến khi Tổng thống được trở về".

Một số nhà ngoại giao Mỹ đã đến Caracas hôm 9/1 để thảo luận về việc mở lại đại sứ quán. Chính phủ Venezuela không cho biết liệu phái đoàn Mỹ có gặp bà Rodriguez hay không.