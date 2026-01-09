Nhóm nghị sĩ Cộng hoà quay lưng với Tổng thống Trump vì chiến dịch Venezuela

Tổng thống Donald Trump lắng nghe khi tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo về chiến dịch đột kích Venezuela ngày 3/1. (Ảnh: AP)

Họ thể hiện quan điểm bất đồng với tổng thống đương nhiệm bằng cách bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Thượng viện do đảng Dân chủ đệ trình, để hạn chế chính quyền có hành động quân sự tiếp theo ở Venezuela khi chưa được Quốc hội cho phép.

Tổng thống Trump phản ứng giận dữ với hành động này, kêu gọi mọi người “không bao giờ bầu cho họ nữa”. Nhóm thượng nghị sĩ quay lưng gồm: Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski, Todd Young, và Josh Hawley.

"Đảng Cộng hòa nên xấu hổ về các thượng nghị sĩ vừa bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ trong nỗ lực tước đoạt quyền lực của chúng ta để chiến đấu và bảo vệ Mỹ”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

"Cuộc bỏ phiếu này làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, cản trở quyền lực của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh", ông nói thêm.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 52 - 47 để ủng hộ biện pháp hạn chế bất kỳ hành động quân sự nào trong tương lai ở Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Dự luật này có ít cơ hội được thông qua, nhưng với việc ủng hộ nó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, vì những lý do khác nhau, đã mở đường cho một cuộc tranh luận thể hiện sự quan ngại của cả hai đảng về cách hành động của Tổng thống Trump ở Venezuela, cũng như cách thức ông và chính quyền của mình đã lách luật Quốc hội trong các vấn đề quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm tới.

“Chỉ thời gian mới trả lời được” Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong bao lâu, Tổng thống Trump nói trong cuộc trả lời New York Times. Khi được hỏi liệu thời gian đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay lâu hơn, ông Trump nói: “Tôi cho rằng sẽ lâu hơn nhiều”.

“Chúng tôi sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi… Chúng tôi sẽ sử dụng dầu mỏ, và chúng tôi sẽ lấy dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống, và chúng tôi sẽ cung cấp tiền cho Venezuela, thứ mà họ đang rất cần”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “hợp tác rất tốt” với chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Ngoài Venezuela, nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa nhiều quốc gia về khả năng can thiệp quân sự, viện dẫn cái gọi là Học thuyết Donroe của ông, một cách chơi chữ dựa trên Học thuyết Monroe.

Đảng Dân chủ đã thất bại trong nỗ lực thúc đẩy một số nghị quyết tương tự trong những tháng ông Trump leo thang chiến dịch gây sức ép với Venezuela. Nhưng họ cho biết, giờ đây, khi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro và nhắm đến những mục tiêu khác như Greenland, cuộc bỏ phiếu này vẫn có ý nghĩa.

“Đây không chỉ là cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục. Đó là sự bác bỏ rõ ràng ý tưởng, rằng một người có thể đơn phương đưa con em nước Mỹ vào nguy hiểm mà không cần Quốc hội, không cần tranh luận”, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu.