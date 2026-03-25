Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: AP)

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới Mỹ, cho thấy Iran tin rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của hai ông Witkoff và Kushner sẽ không hiệu quả do thiếu lòng tin, sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ.

Theo các nguồn tin, ông Vance được nói là có xu hướng ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh hơn, trái ngược với hai ông Witkoff và Kushner, thậm chí cả Ngoại trưởng Marco Rubio.

“Mọi người có cảm nhận rằng ông Vance sẽ tập trung vào việc kết thúc xung đột”, một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, các bên trong khu vực cũng nhận thấy rằng việc ông Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro, vì việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không dễ dàng.

Đặc biệt, ông Witkoff vẫn là người tham gia sâu vào quá trình này từ đầu. Các nguồn tin cho biết, Iran có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc với bất kỳ ai mà chính quyền Tổng thống Trump cử đi đàm phán.

“Mỹ quyết định cử ai, Iran sẽ phải làm việc với người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có ý kiến”, nguồn tin thứ hai nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng được nhắc đến như một người có thể làm trung gian với chính quyền Tổng thống Trump.

Ngày 24/3, ông Trump cho biết tất cả các thành viên chủ chốt trong đội ngũ ngoại giao của ông đều đang tham gia đàm phán.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN rằng việc ai đại diện đàm phán cho Mỹ là do ông Trump quyết định.

“Chỉ có Tổng thống Trump mới quyết định ai sẽ đàm phán thay mặt Mỹ. Như tổng thống đã nói hôm nay, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia”, bà Leavitt cho biết.

Cho đến nay, vẫn có khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại Islamabad, nhưng ngay cả những người ủng hộ việc này cũng hoài nghi rằng nó sẽ thực sự diễn ra, các nguồn tin cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan một thỏa thuận với Tehran đang ở gần, trong đó Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và những người khác dẫn dắt đàm phán. Một nguồn tin Iran nói với CNN rằng đã có sự “tiếp xúc” giữa Washington và Tehran, đồng thời cho biết Iran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất “bền vững” để chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump cũng vừa ám chỉ về một cử chỉ thiện chí liên quan đến “dầu khí” từ phía Iran mà ông mô tả là một “món quà”, giúp thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Trump cũng cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “khá thất vọng” trước khả năng Mỹ đàm phán ngừng bắn với Iran.

“Pete không muốn mọi chuyện được giải quyết theo cách đó”, ông nói, đồng thời cho biết ông Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine, là “hai người tỏ ra khá thất vọng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ khen ngợi thái độ của hai ông Hegseth và Caine, gọi đó là “một tinh thần tốt”.

“Họ không quan tâm đến việc dàn xếp. Họ quan tâm đến việc giành chiến thắng”, ông nói.

Trung Quốc kêu gọi nắm bắt cơ hội

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội để bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Ông Vương Nghị nói với ông Araqchi rằng đối thoại luôn tốt hơn đối đầu, đồng thời nhấn mạnh “mọi vấn đề nóng cần được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, không phải bằng vũ lực”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Araqchi đáp lại: “Kỳ vọng nghiêm túc của Iran đối với các nước thành viên Hội đồng Bảo an, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, là ngăn chặn Mỹ tiếp tục lạm dụng Hội đồng, bằng cách có lập trường cứng rắn lên án hành động gây hấn của Mỹ và Israel”.