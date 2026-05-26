Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 27/5/2026: Nhiều xã, phường sáng sớm đã bị mất điện, có nơi kéo dài 10 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội mới đây đã có thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày 27/5.

Theo đó, ngày mai EVNHANOI sẽ có kế hoạch tạm ngừng cấp điện một số xã, phường, trong đó có: Ba Đình, Hà Đông, Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Thường Tín, Sóc Sơn, Sơn Tây,...

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai sẽ được cập nhật liên tục. Độc giả nên nắm thông tin này để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 27/5

Lịch cắt điện Ba Đình

Điện lực: Phường Ba Đình - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Khu vực: BTL Lăng Chủ tịch HCM - 36 Điện Biên Phủ (chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Ngọc Hà - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 08:15 đến 10:45

Khu vực: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao phường Ngọc Hà - 55 phố Đốc Ngữ (chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Tây Tựu - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: TDP Nguyên Xá 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tây Tựu - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Khu vực: TDP Thượng 3

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tây Tựu - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Khu vực: TDP Vân Trì 4

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tây Tựu - Công ty Điện lực Ba Đình

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Khu vực: TDP Thượng 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Lịch cắt điện Hà Đông

Điện lực: Phường Ô Chợ Dừa - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Dãy BT3, BT4, LK6, LK7, LK8 khu nhà ở CBCS tổng cục 5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Thanh Xuân - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Khu vực: Tổ 25; nhà G7; G5; H13; ngõ 477 Nguyễn Trãi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Thanh Xuân - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Khu vực: Tổ 16 Hạ Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Khương Đình - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, Ngách 475/20/93 Nguyễn Trãi, Ngách 214/20 Nguyễn Xiển từ tủ piler số nhà 46 đến số nhà 80 phố Tưởng Dân Bảo

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Khương Đình - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Khu vực: Tổ 16 Hạ Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Khương Đình - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực:

- Từ số 131 đến 181, từ số 142 đến 166 phố Hoàng Văn Thái

- Toàn bộ ngõ 156, ngõ 163 Hoàng Văn Thái, Viện KT PKKQ

- Khu C Viện kỹ thuật Phòng Không Không Quân ngách 93/20 Hoàng Văn Thái

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Dương Nội - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Khu vực: Công ty cổ phần phát triển đô thị quốc tế Việt Nam.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Thanh Liệt - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Khu vực: Tổ 25; nhà G7; G5; H13; ngõ 477 Nguyễn Trãi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Thanh Liệt - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Một phần khu Tái định cư Triều Khúc.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Thanh Liệt - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, Ngách 475/20/93 Nguyễn Trãi, Ngách 214/20 Nguyễn Xiển từ tủ piler số nhà 46 đến số nhà 80 phố Tưởng Dân Bảo

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Thanh Liệt - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Dãy BT3, BT4, LK6, LK7, LK8 khu nhà ở CBCS tổng cục 5

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Thanh Liệt - Công ty Điện lực Hà Đông

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Khu vực: Ngõ 902 Kim Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Thanh Trì

Điện lực: Phường Tương Mai - Công ty Điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 08:15 đến 09:30

Khu vực: Một phần phường Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tương Mai - Công ty Điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:00

Khu vực: Một phần phường Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tương Mai - Công ty Điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 11:15 đến 12:30

Khu vực: Một phần phường Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tương Mai - Công ty Điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:45

Khu vực: Một phần phường Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Tương Mai - Công ty Điện lực Thanh Trì

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15

Khu vực: Một phần phường Tương Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái:Hoãn

Lịch cắt điện Sóc Sơn

Điện lực: Phường Yên Sở - Công ty Điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Đa Phúc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Phường Yên Sở - Công ty Điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 04:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Đa Phúc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Xã Đa Phúc - Công ty Điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Đa Phúc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Xã Đa Phúc - Công ty Điện lực Sóc Sơn

Thời gian: Từ 04:00 đến 08:00

Khu vực: Một phần xã Đa Phúc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Lịch cắt điện Thường Tín

Điện lực: Xã Bình Minh - Công ty Điện Lực Thường Tín

Thời gian:Từ 05:00 đến 10:00

Khu vực: Thôn Hạ Cự Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Ứng Hòa

Điện lực: Xã Ứng Hòa - Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Ứng Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Ứng Hòa - Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 07:05 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Ứng Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Xã Mỹ Đức - Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 05:15 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Mỹ Đức (Các Trạm biến áp: Đại Nghĩa, Khu TM Dịch vụ, Đèn Đường, Góc Nam, Thôn Thọ Sơn, Hà Xá 1, Hà Xá 2, Hà Xá 3), May Đại Nghĩa, Bệnh viện Mỹ Đức.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hương Sơn - Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 05:30 đến 13:30

Khu vực: Một phần xã Hương Sơn (Các trạm biến áp: Hiền Lương, An Đà), hộ khách hàng Nguyễn Văn Thể

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Điện lực: Xã Hương Sơn - Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thời gian: Từ 05:45 đến 13:45

Khu vực: Một phần xã Hương Sơn (Trạm biến áp Đốc Tín 8, Vạn Phúc 2, Đốc Kính) và KINOKO Thanh Cao

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Hoãn

Lịch cắt điện Sơn Tây

Điện lực: Xã Quảng Oai - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 10:00

Khu vực: KH thuộc một phần xã Quảng Oai( các TBA : Thăng Thắc 2, Nam An, Thịnh Bài 2, Thịnh Bài, Cam Đà 2, Quỳnh Lâm, Cam Đà, Bài Nha, Hóa Dệt, Xuân Ngọc, Trại Giống Đông Quang, Cổng Làng Đông Viên, Cao Cương, Đông Viên, Đông Quang 1, Gạch Việt, Đường Lâm 2, Công ty CPTM&SX Đa Năng, Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Quảng Long, Đông Quang 4, Havitech, Công ty TNHH Bê Tông Gia Vũ, Nhuận Trạch 3, Đông Viên 2, Cty TNHH SX&TM Xuân Ngọc 2, Havitech 2)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Sơn Tây - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 10:00

Khu vực: Tổ dân phố Thanh Mỹ- khu dân cư Đồi Giang- phường Tùng Thiện

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Tùng Thiện - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 04:30 đến 10:00

Khu vực: Một phần Phường Tùng Thiện, Phường Sơn Tây

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Phường Tùng Thiện - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 10:00

Khu vực: Tổ dân phố Thanh Mỹ- khu dân cư Đồi Giang- phường Tùng Thiện

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thọ - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 04:30 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Hát Môn.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thọ - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 09:00

Khu vực: Khu vực mất điện: Một phần Thôn Triệu Xuyên 3 Xã Phúc Thọ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thọ - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 09:00

Khu vực: Khu vực mất điện: Một phần Thôn Phúc Hoà 1 và 1 phần Thôn Phúc Hoà 2 xã Phúc Thọ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thọ - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Khu vực: Khu vực mất điện: Một phần Thôn Bảo Vệ xã Phúc Thọ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hát Môn - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 05:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Hát Môn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hát Môn - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 06:00 đến 10:00

Khu vực: Thôn Tam Hiệp 4 xã Hát Môn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hát Môn - Công ty Điện Lực Sơn Tây

Thời gian: Từ 06:00 đến 10:00

Khu vực: Thôn Hiệp Lộc 1 xã Hát Môn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Thạch Thất

Điện lực: Xã Hạ Bằng - Công ty Điện Lực Thạch Thất

Thời gian: Từ 06:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Hạ Bằng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hoài Đức - Công ty Điện Lực Từ Liêm

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:45

Khu vực: Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Từ Liêm

Điện lực:Xã Hoài Đức - Công ty Điện Lực Từ Liêm

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Khu vực: TBA NAM THẮNG

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Hoài Đức - Công ty Điện Lực Từ Liêm

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Khu vực: DN CHÂU Á THANH THỦY

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Sơn Đồng - Công ty Điện Lực Từ Liêm

Thời gian: Từ 08:15 đến 10:00

Khu vực: TBA BẮC HÀ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Gia Lâm

Điện lực: Xã Gia Lâm - Công ty Điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần KĐT Đặng Xá

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Thuận An - Công ty Điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực:nMột phần KĐT Đặng Xá

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phù Đổng - Công ty Điện lực Gia Lâm

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần xã Ninh Hiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cắt điện Đông Anh

Điện lực: Xã Thư Lâm - Công ty Điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần xã Thư Lâm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thịnh - Công ty Điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 04:00 đến 10:00

Khu vực: Một phần thôn Làng Đồng xã Phúc Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Xã Phúc Thịnh - Công ty Điện lực Đông Anh

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Khu vực: Một phần xã Thư Lâm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Trạng thái: Đã duyệt

Những khu vực nêu trên, ngoài hoãn thì đang nằm trong kế hoạch cắt điện của EVNHANOI tuần này. Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cắt điện Hà Nội có thể được điều chỉnh ở một số nơi.

Lịch cắt điện mà EVNHANOI công bố dựa trên kế hoạch đã được ngành điện phê duyệt từ trước. Trong khi đó, trên thực tế có thể có nhiều khu vực khác tại Hà Nội bị cắt điện mà không được thông báo hoặc thông báo sau.

Ngoài ra, EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (khung giờ 11-14h và 18-23h hàng ngày); không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư, lưới điện, trạm điện.

Bên cạnh đó, lịch cắt điện có thể thay đổi, cập nhật theo giờ. Vì vậy, để xem chi tiết lịch cắt điện và tham khảo phương pháp tiết kiệm điện hữu ích, khách hàng sử dụng điện có thể truy cập website: evnhanoi.vn để biết thêm chi tiết.