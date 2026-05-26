Kỷ lục nắng nóng ở Hà Nội bị phá vỡ khi nhiệt độ trạm khí tượng lên đến 41.1 độ

Tối 26/5, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 41,1 độ C trong ngày 26/5, vượt 0,8 độ C so với kỷ lục cũ được thiết lập vào tháng 5/2015 là 40,3 độ C.

Ngoài số liệu tại trạm khí tượng, ông Huy cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 46 độ C bằng nhiệt kế thủy ngân đặt tại ban công nhà riêng ở Hà Nội vào lúc 16h10 cùng ngày. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ông đo tại cùng vị trí và khung giờ trong gần 10 năm theo dõi liên tục.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, nhiệt độ 46 độ C là số liệu đo trong môi trường thoáng, có ánh nắng trực tiếp chiếu vào và không phải nhiệt độ trong lều khí tượng tiêu chuẩn. Dù vậy, con số này phản ánh rõ mức độ khắc nghiệt của đợt nắng nóng đang diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc.

Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5.

Không chỉ nhiệt độ tăng kỷ lục, hệ thống điện quốc gia cũng ghi nhận mức phụ tải chưa từng có do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Theo số liệu do Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia công bố chiều 26/5, vào lúc 13h cùng ngày, phụ tải toàn quốc đạt mức kỷ lục 57.590 MW. Riêng khu vực miền Bắc, phụ tải đạt 29.385 MW, cao hơn khoảng 900 MW so với mức đỉnh từng ghi nhận trong năm 2025.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, việc đồng thời xuất hiện các kỷ lục về nhiệt độ và phụ tải điện cho thấy tác động ngày càng rõ rệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn gây áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và đời sống sinh hoạt tại các đô thị lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như trạm: Phố Ràng (Lào Cai) 40.7 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 40.3 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40.5 độ, Láng (Tp. Hà Nội) 41.1 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 40.2 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40.0 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.