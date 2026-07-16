Tiêm kích Su-34M của Nga. Ảnh Sputnik

Quân đội Nga vừa nhận được một lô máy bay chiến đấu Su-30SM2 và máy bay tiêm kích ném bom Su-34M. Những chiếc máy bay chiến thuật này được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, đồng thời đáp ứng những yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Sputnik đưa tin về những tính năng nổi bật của các phiên bản Su-34M mới nhất.

Ưu thế trên không

Bất chấp sức ép kinh tế chưa từng có từ phương Tây, Nga vẫn tiếp tục sản xuất các trang bị quân sự công nghệ cao và đều đặn bàn giao chúng cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ của Lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS). Trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, các máy bay chiến thuật phải hoạt động với cường độ rất cao, nên mỗi chiếc máy bay mới đều có giá trị vô cùng lớn. Bên cạnh đó, nhiều loại máy bay cũng đã được nâng cấp và cải tiến đáng kể trong thời gian gần đây.

Các máy bay chiến đấu chủ lực của VKS là Su-30SM và Su-35S. Nhiệm vụ chính của dòng SU-35 là chiến đấu với máy bay địch. Dòng SU-30 hai chỗ ngồi đa năng hơn: nó có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, thực hiện trinh sát và cung cấp thông tin chỉ định mục tiêu cho các máy bay khác. Trong quá trình nâng cấp, máy bay đã được bổ sung một số tính năng mới.

Sự khác biệt chính giữa Su-30SM2 và Su-30SM cơ bản nằm ở tổ hợp radar Irbis trên máy bay được nâng cấp với mảng pha thụ động, có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở tầm xa lên đến 400 km (so với 140 km trên phiên bản tiền nhiệm). Hơn nữa, nó được trang bị động cơ AL-41FS1 mạnh mẽ với khả năng điều khiển hướng lực đẩy - giống như trên Su-35S. Giờ đây, máy bay có thể sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để hạ các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển ở tầm xa hơn đáng kể.

Kho vũ khí của máy bay bao gồm các tên lửa dẫn đường tầm xa hiện đại, cho phép tấn công các mục tiêu mà không bị lọt vào khu vực pháo phòng không của đối phương. Hệ thống nhắm mục tiêu và dẫn đường quang điện tử và các biện pháp đối phó vô tuyến điện tử (ECM) đã được cải tiến, tăng cường nhận thức tình huống và bảo vệ cho phi hành đoàn. Nói một cách đơn giản, máy bay giờ đây bay nhanh hơn, nhìn xa hơn và tấn công mạnh hơn.

Và điều này là rất kịp thời. Ukraine đang tăng cường nhận máy bay do phương Tây cung cấp nhằm giành lại quyền kiểm soát bầu trời, chủ yếu là máy bay Mirage của Pháp và F-16 của Mỹ. Các máy bay Nga được nâng cấp có hiệu suất vượt trội hơn nhiều. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, các phi công đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong tác chiến với không quân đối phương. Trong khi đó, phía đối phương không có bất kỳ chiến công không chiến nào được xác nhận trong suốt cuộc xung đột.

Tấn công và trinh sát

Máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 là xương sống của lực lượng không quân tấn công thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ. Đáng tin cậy, được trang bị vũ khí hạng nặng và đủ cơ động để né tránh cả tên lửa phòng không Patriot. Ngày nay, "lợi thế" chính của những chiếc máy bay này là bom hạng nặng với các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh, được sử dụng ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không địch. Đối phương vẫn chưa tìm ra cách đối phó với loại vũ khí này.

Phiên bản nâng cấp của Su-34M có khả năng mang các hộp nhiệm vụ có thể thay đổi, tích hợp thiết bị cho nhiều hình thức trinh sát khác nhau: quang điện tử (UKR-OE), vô tuyến điện tử (UKR-RT) và radar (UKR-RL). Điều này cho phép tự động phát hiện các mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không ở tầm xa hơn đáng kể so với trước đây. Su-34M có thể hoạt động như một sở chỉ huy trên không, cung cấp thông tin mục tiêu cho các máy bay khác và phối hợp các hành động của đội.

Tầm bay đã được tăng lên nhờ động cơ AL-31FM2 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kho vũ khí dẫn đường chính xác cũng được mở rộng, bao gồm cả tên lửa Kh-47M2 Kinzhal. Trước đây, Lực lượng Không quân Vũ trụ chỉ trang bị loại vũ khí này trên MiG-31K.

Thợ săn máy bay không người lái

Vào tháng 7, máy bay huấn luyện chiến đấu thử nghiệm Yak-130M đã cất cánh lần đầu. Chuyến bay đầu tiên kéo dài 50 phút. Máy bay đã thực hiện tất cả các thao tác theo kế hoạch ở độ cao lên đến 2.000 mét và tốc độ khoảng 600 km/giờ. Tiếp theo là một loạt các cuộc thử nghiệm bay, nghiệm thu cấp nhà nước, sản xuất hàng loạt và trang bị cho quân đội. Máy bay này được kỳ vọng sẽ là một máy bay đánh chặn lý tưởng đối với các UAV cánh cố định.

Radar mảng pha chủ động băng tần X đa chức năng có thể phát hiện các mục tiêu trên không loại khó bị phát hiện ở cự ly lên tới 45 km. Hệ thống quang điện tử đa phổ gắn trên tổ hợp SOLT-130K phát hiện các mục tiêu dạng máy bay cánh cố định ở cự ly 55-65 km và UAV cỡ nhỏ ở cự ly 18-25 km. Để săn lùng UAV, máy bay sẽ được trang bị tên lửa phản lực dẫn đường S-8L và tên lửa Igla-V.

Yak-130 nguyên bản là máy bay huấn luyện chiến đấu chính của Lực lượng Không quân Vũ trụ, sử dụng để đào tạo các phi công tương lai lái tiêm kích, tiêm kích – ném bom và máy bay cường kích. Tuy nhiên, máy bay cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Hiện có hơn 100 máy bay loại này đang hoạt động trong biên chế.

Như vậy, Nga tiếp tục tích cực hiện đại hóa phi đội Lực lượng Không quân Vũ trụ của mình. Không quân đã trở thành một lợi thế đáng kể cho Lực lượng Vũ trang. Và khi kẻ thù đang gặp phải tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không nghiêm trọng, thì lợi thế này gần như không còn cách nào để hóa giải.