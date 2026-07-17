Xử phạt tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang chở người bệnh nguy kịch

Chiều 17/7, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã hoàn tất xác minh vụ việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương xảy ra trên Quốc lộ 4C, sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Theo kết quả xác minh, ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V. (SN 1977) từ xã Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương mang biển kiểm soát 23M-000.15.

Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt tài xế ô tô không nhường đường cho xe cứu thương. Ảnh: NVCC.

Khi di chuyển đến Km93 Quốc lộ 4C, thuộc xã Yên Minh, xe cứu thương đã bật đèn, còi ưu tiên và phát tín hiệu xin vượt xe ô tô biển kiểm soát 23A-093.XX. Tuy nhiên, tài xế ô tô không nhường đường ngay mà chỉ cho xe cứu thương vượt sau khoảng 4-5 phút, tương ứng quãng đường khoảng 2km.

Theo thông tin từ cơ quan y tế và gia đình bệnh nhân, khoảng 10 phút sau khi vượt được xe ô tô, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất nặng. Kíp cấp cứu đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho gia đình. Sau khi thống nhất, gia đình quyết định không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay trở lại Mèo Vạc. Trên đường trở về, bệnh nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả xác minh xác định bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh lý quá nặng, không phải do việc xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe ô tô là ông Nguyễn Tiến D. (SN 1970, trú thôn Quyết Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang).

Cơ quan công an xác định tài xế đã có hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định về nhường đường cho các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp khi các phương tiện này phát tín hiệu theo quy định.

Đồng thời, người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ lan truyền những thông tin đã được cơ quan chức năng kiểm chứng nhằm tránh gây hiểu lầm, góp phần xây dựng môi trường thông tin chính xác và thượng tôn pháp luật.