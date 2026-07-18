5 trường hợp tài khoản VNeID sẽ bị khóa
Tài khoản định danh điện tử VNeID lưu trữ nhiều thông tin cá nhân quan trọng và có thể thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong giao dịch, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nếu không chú ý, tài khoản VNeID của người dùng có thể bị khóa trong 5 trường hợp dưới đây.
Từ ngày 15/8, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như...
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/07/2026 17:28 PM (GMT+7)