Bên trong chiến dịch bí mật của Ukraine đánh vào những tử huyệt của Nga

Máy bay không người lái FP-1 sử dụng động cơ cánh quạt sẽ bay theo lộ trình được lập trình sẵn sau khi người điều khiển đưa nó lên không trung. Ảnh: Giorgos Moutafis/Business Insider

Cả thế giới đang bàn tán về những người lính ở đây, những người đang tiến hành cuộc chiến máy bay không người lái bằng ánh đèn pin. Trong những tháng gần đây, họ đã giúp xoay chuyển cuộc chiến tranh Ukraine theo hướng bất lợi cho Moscow. Họ đang mang lại hy vọng cho người dân Ukraine một lần nữa bằng cách tấn công các cơ sở dầu khí bên trong lãnh thổ Nga và đưa cuộc chiến trở lại bên trong Nga.

BILD, một đối tác trong Mạng lưới Phóng viên Toàn cầu Axel Springer bao gồm cả Business Insider, đã dành một đêm với đơn vị của Ukraine được gọi là "Trung tâm Độc lập số 1 về Hệ thống Không người lái", hoạt động trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt.

Paul Ronzheimer là Phó Tổng Biên tập kiêm phóng viên chiến trường và khủng hoảng của báo BILD. Ngoài ra, ông còn là Phóng viên Toàn cầu của Axel Springer, đưa tin không chỉ cho BILD mà còn cho các ấn phẩm khác, bao gồm POLITICO và Business Insider. Ông đã có bài viết kể lại những điều mắt thấy tai nghe.

Hoàn toàn bí mật

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lẽ ra phải diễn ra sớm hơn nhiều. Rồi chúng tôi nhận được cuộc gọi: Mọi thứ đang bị đẩy lùi. Gần nửa đêm, chúng tôi rời thành phố lớn Dnipro và tiến xa hơn về phía đông, hướng ra tiền tuyến. Lính Ukraine lái xe phía trước. Chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng đã bị tấn công. "Các anh đừng hút thuốc ở đây - chúng tôi chỉ còn một vòi bơm thôi," một người phụ nữ cũng đang đợi ở đó giữa đêm khuya nói.

Trong mỗi nhiệm vụ, nỗi sợ lớn nhất của đơn vị là bị phát hiện. Chúng tôi phải tắt và giao nộp tất cả điện thoại thông minh. Một điều chắc chắn là: Nếu tình báo Nga phát hiện ra kế hoạch của binh lính, có lẽ sẽ có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngay lập tức. Nhưng Ukraine rộng lớn, và các binh lính đã nỗ lực hết sức để không thu hút sự chú ý.

Nhiệm vụ bắt đầu

Chúng tôi lái xe một tiếng đồng hồ trên những con đường đất đến một ngôi nhà bỏ hoang. Từ đó, một chiếc xe khác đưa chúng tôi vào giữa một cánh đồng. Cuối cùng, chúng tôi đã thấy trước mặt: những chiếc máy bay không người lái FP-1 do nhà sản xuất Fire Point của Ukraine chế tạo. Một người lính với mật danh "Phoenix", người đang chuẩn bị cho nhiệm vụ, giải thích cách chúng hoạt động: "Về cơ bản, nó là một chiếc máy bay hoàn toàn bình thường. Giống như một máy bay dân dụng, nó có động cơ và hệ thống dẫn đường để điều khiển nó đến mục tiêu." Nhiệm vụ của những người lính là đưa máy bay không người lái lên không trung; sau đó, hệ thống dẫn đường tự động của chúng sẽ tiếp quản. "Chúng không được điều khiển từ xa. Chúng thực hiện một nhiệm vụ được lập trình sẵn." Động cơ thường thuộc loại máy bay cỡ nhỏ; các chi tiết chính xác được giữ bí mật.

Các máy bay không người lái sẽ di chuyển quãng đường lên tới 1.200 dặm trong đêm đó, quá đủ để tấn công Moscow hoặc các cơ sở năng lượng cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế của nước này. Chiến dịch "Phượng Hoàng" không nói rõ chúng đang hướng đến đâu. Chúng ta không biết có bao nhiêu máy bay không người lái khác được phóng ở Ukraine đêm đó. Chúng ta cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ Ukraine đang đứng ở các cánh đồng khác, lập trình mục tiêu của họ. Cần nhiều hơn một cuộc tấn công để vượt qua hệ thống phòng không của Nga. Các máy bay không người lái bay theo từng đợt, thực hiện các thao tác và đánh lừa hệ thống phòng không để cuối cùng, một số trong số chúng sẽ bắn trúng mục tiêu.

Nga đang chịu áp lực

"Phoenix" hiểu rõ mức độ nguy hiểm của mỗi nhiệm vụ. "Chúng tôi luôn lường trước khả năng bị tấn công. Đó là lý do chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh tối đa". Những biện pháp phòng ngừa đó, sự bí mật về lộ trình và điểm hẹn, khiến chúng tôi mất ngủ. Nhưng chúng cũng có thể cứu mạng chúng tôi. Bởi vì hiện tại, không gì gây áp lực lên Nga nhiều như các đơn vị máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Trong trận chiến tối tăm, các binh sĩ chất thuốc nổ lên máy bay không người lái, chuẩn bị chúng để phóng – rồi di chuyển đi. Cách đó vài mét, họ chuẩn bị khởi động động cơ. Trên chiến trường, họ ngồi xổm bên cạnh chiếc máy bay nhỏ. Động cơ phát ra âm thanh như một chiếc xe máy cỡ lớn. Đột nhiên, có một tiếng rít lớn khi động cơ tên lửa của nó bốc cháy. Chiếc máy bay không người lái đầu tiên cất cánh. Sau đó, những chiếc tiếp theo nối tiếp. Chỉ trong vài phút, chúng lần lượt biến mất vào bầu trời đầy sao, trên đường trở về Nga.

Khi chúng tôi ngồi trên chiến trường, tôi tự hỏi: Việc này thực sự nguy hiểm đến mức nào? Và làm sao mà người Nga vẫn chưa phát hiện ra chúng ta bằng máy bay không người lái trinh sát của họ? Vài phút sau khi phóng, chúng tôi gặp chỉ huy đơn vị. Sẽ mất vài giờ để biết liệu nhiệm vụ có thành công hay không. "Hiện tại, chúng tôi chưa biết. Nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ thành công". Ông nói rõ khối lượng công việc cần thiết cho một cuộc tấn công như thế này: "Không chỉ đơn thuần là phóng máy bay không người lái. Phần lớn công việc là lập kế hoạch và chuẩn bị".

Đối với ông, việc chính các binh sĩ có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga bất cứ lúc nào là một thực tế hàng ngày. "Dĩ nhiên, đây là một rủi ro cao. Nga hiểu được tầm ảnh hưởng to lớn của công việc chúng tôi. Đó là lý do tại sao chính chúng tôi cũng là một mục tiêu quan trọng".

'Không còn cách nào khác ngoài việc phải trở nên tốt hơn'

Theo lời chỉ huy, máy bay không người lái FP-1 không phải là loại máy bay không người lái thông thường như các mẫu nhỏ có góc nhìn người thứ nhất được sử dụng ở tiền tuyến. "Chúng là những máy bay lớn với tải trọng lớn. Công nghệ đằng sau chúng phức tạp hơn đáng kể." Chúng được sử dụng gần như mỗi đêm. "Mỗi đêm. Tùy thuộc vào kế hoạch, mục tiêu và lộ trình".

Khi được hỏi tại sao Ukraine hiện đang dẫn trước Nga trong cuộc chiến máy bay không người lái, ông trả lời không chút do dự: "Bởi vì chúng tôi đúng. Bởi vì chúng tôi đang bảo vệ đất nước và tự do của mình. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm tốt hơn".

Rồi viên chỉ huy nói lời tạm biệt. Các binh sĩ thu dọn trang thiết bị và biến mất vào bóng tối. Trên cao, những chiếc máy bay không người lái FP-1 tiếp tục bay về phía Nga, suốt nhiều giờ, sâu vào nội địa Nga. Sáng hôm sau, truyền thông nhà nước Nga đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới vào các nhà máy lọc dầu. Ít nhất một trong số nhiều máy bay không người lái phóng từ các mỏ dầu của Ukraine đã lọt qua được.