Ông Zelensky đang thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho Nga

Một cột khói đen bốc lên trên cảng Saint Petersburg, Nga, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 3/6. Ảnh: AP.

Lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2022, Ukraine đã xoay chuyển cục diện cuộc chiến của Nga theo hướng có lợi cho mình, từ tiền tuyến tiến sâu vào chiều sâu chiến lược.

Trong một quyết định có thể gây tổn hại nhất cho ông trong suốt cuộc chiến những năm gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa chọn cách sa thải người đóng vai trò chủ chốt trong sự thay đổi vận mệnh này.

Sau nhiều tháng xung đột giữa Fedorov và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi - người theo đuổi một quan điểm chiến lược và văn hóa lãnh đạo hoàn toàn trái ngược - ông Zelensky đã đứng về phía Syrskyi.

Theo bình luận của tờ Kyiv Independent, quyết định này mang đầy đủ dấu ấn khuynh hướng của ông Zelensky trong việc sa thải các quan chức và chỉ huy cấp cao quá được lòng dân, trước thềm các cuộc bầu cử giả định mà sẽ không bao giờ diễn ra nếu Nga áp đảo Ukraine.

Các quan chức đối mặt với cáo buộc tham nhũng, thiếu năng lực hoặc quản lý yếu kém thường nhận được sự kiên nhẫn hơn nhiều - và thậm chí là sự bảo vệ từ ông Zelensky, miễn là họ không gây ra mối đe dọa nào đối với tỷ lệ ủng hộ của ông .

Nhưng trong số tất cả những quyết định nhân sự gây tranh cãi của Zelensky, việc sa thải Fedorov có thể gây ra hậu quả tàn khốc nhất đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Nhà tiên phong công nghệ 35 tuổi này sở hữu thứ mà giới lãnh đạo chính trị và quân sự còn thiếu: một kế hoạch rõ ràng để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Một chiến lược.

Đối mặt với một đội quân Nga đông đảo hơn rất nhiều, Ukraine luôn cần một chiến lược bất đối xứng dựa trên công nghệ tiên tiến và tư duy sáng tạo để có cơ hội đánh bại Nga. Fedorov hiểu điều đó.

Tối đa hóa lợi thế công nghệ, tối ưu hóa mọi thứ dựa trên dữ liệu từ khâu mua sắm đến quản lý nhân sự, cải thiện việc phân phối máy bay không người lái cho các đơn vị tiền tuyến, cải cách hệ thống mua sắm công vốn nổi tiếng tham nhũng, tinh chỉnh và mở rộng chiến dịch tấn công tầm trung và tầm sâu của Ukraine từ lãnh thổ bị chiếm đóng vào sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm tạo ra áp lực tấn công chiến lược lên Moscow ở mức độ chưa từng thấy trước đây..., Fedorov đã nhiều lần chứng minh khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo với tác động quân sự hữu hình.

Mâu thuẫn với Syrskyi

Điều này đã khiến ông mâu thuẫn với Syrskyi, người đại diện cho mọi thứ mà Fedorov đang cố gắng thay đổi trong quân đội.

Với xu hướng ưa thích chiến tranh dựa trên câu chuyện và can thiệp sâu vào từng chi tiết chiến trường để tìm kiếm lợi thế chiến thuật nhanh chóng, Syrskyi đã liên tục làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Giữa những tin tức tích cực về cuộc chiến năm nay, thật dễ dàng để quên mất tình hình khi Fedorov được bổ nhiệm.

Lực lượng Nga đang tiến công đều đặn, chiếm giữ các thành phố trọng yếu Pokrovsk, Huliaipole và Siversk trong mùa đông. Ukraine đang chật vật để lấp đầy những khoảng trống, chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới đầy cam go vào mùa xuân.

Tên lửa Nga đang dội bom vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong khi máy bay không người lái trang bị Starlink đang tấn công các tuyến đường hậu cần quan trọng sâu vào hậu phương.

Ukraine đang đối mặt với khủng hoảng nhân lực. Trong khi các lữ đoàn đang kêu gọi bổ sung quân số, những tân binh được huy động lại ồ ạt đổ vào một số ít trung đoàn tấn công khét tiếng vốn đầy rẫy sự lạm dụng, bạo lực và sử dụng lãng phí trên chiến trường.

Đối với những người ở Ukraine có liên hệ mật thiết với quân đội, dường như giới lãnh đạo cấp cao không thực sự nghiêm túc về việc sống sót qua cuộc chiến tranh tiêu hao của Nga, chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng.

Fedorov lên nắm quyền và bắt đầu tối ưu hóa những việc trong tầm kiểm soát của mình, đóng vai trò đối trọng với Syrskyi, và cuối cùng thúc đẩy những cải cách quan trọng hơn.

Công việc của ông đã mang lại kết quả, và chỉ trong vòng nửa năm, cán cân quyền lực chiến lược đã đảo lộn hoàn toàn.

Lựa chọn của ông Zelensky

Giờ đây, buộc phải lựa chọn giữa một người đang xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh tiêu hao bằng công nghệ và chiến lược thông minh, và người kia đang phá hoại nó bằng sự quản lý vi mô và tư duy cũ, ông Zelensky đã suy nghĩ kỹ và chọn người thứ hai.

Bằng hành động đó, ông có thể đã đẩy Ukraine trở lại con đường suy thoái chiến lược chậm chạp đúng vào thời điểm có cơ hội gây áp lực lên Nga để chấm dứt chiến tranh.

Có lẽ phản hồi gay gắt nhất về quyết định này đến từ các blogger quân sự Nga trên Telegram, với một tài khoản có hơn một triệu người theo dõi tuyên bố rằng "đối với Nga, tất nhiên, tất cả những điều này (việc cách chức Fedorov) chỉ càng có lợi cho chúng ta".

Người dân Ukraine đã xuống đường biểu tình , giống như năm ngoái, khi Zelensky cố gắng làm suy yếu tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine ngay khi chúng đang siết chặt vòng vây đối với nhóm thân cận của tổng thống.

Nếu không gian thực sự quá nhỏ đối với cả Fedorov và Syrskyi, thì đã đến lúc vị tướng này phải ra đi. Ukraine không thiếu những vị tướng tài giỏi, có tầm nhìn xa, và những ứng cử viên phù hợp đã được nhắc đến từ nhiều năm nay - Kyiv Independent tuyên bố.

Việc sa thải người đang gây ra việc này ngay lập tức là một sai lầm nghiêm trọng.

Ông Zelensky vẫn còn cơ hội để đảo ngược quyết định tai hại này - hoặc chứng kiến đất nước phải trả giá đắt một cách bi thảm cho sai lầm của ông.