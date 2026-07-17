Cận cảnh bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ ở thủ đô Tehran của Iran

Phòng làm việc của đại sứ Mỹ được bảo tồn bên trong tòa nhà, với bức chân dung của Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter. Iran kiểm soát tòa nhà này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979.

Một phụ nữ trẻ đi qua một căn phòng trưng bày bên trong Đại sứ quán Mỹ cũ. Bên trái là các bức ảnh của các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự Iran bị hạ sát.

Máy hủy tài liệu từng được nhân viên Đại sứ quán Mỹ sử dụng.

Phòng liên lạc của tòa Đại sứ quán Mỹ cũ.

Bóng dáng người phụ nữ Iran trong trang phục Hồi giáo truyền thống đi bộ qua khuôn viên của Đại sứ quán Mỹ cũ.

Bích họa mô tả tiền vệ người Iran Hamid Estili ghi bàn vào lưới đội bóng đá Mỹ trong trận đấu World Cup FIFA 1998, mà Iran giành chiến thắng 2-1.