Phản ứng của Syria khi tướng Mỹ cấp cao nhất bất ngờ tới lãnh thổ do người Kurd kiểm soát

Đại tướng Mỹ Mark Milley (trái) tới Syria hôm 4/3.

Hôm 4/3, đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã tới thăm binh sĩ Mỹ tại một căn cứ quân sự ở đông bắc Syria, khu vực do lực lượng người Kurd thân Mỹ kiểm soát.

Khoảng 900 binh sĩ Mỹ đóng quân tại một số căn cứ và tiền đồn ở phía đông bắc Syria với lý do chống tàn dư của khủng bố IS.

Hãng thông tấn Syria SANA hôm 5/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết: "Syria lên án mạnh mẽ chuyến thăm phi pháp của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tới căn cứ phi pháp mà Mỹ dựng lên ở đông bắc Syria".

"Chuyến thăm của tướng Milley là sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria", một quan chức Syria nói, theo SANA. "Mỹ cần chấm dứt ngay việc hỗ trợ cho các nhóm ly khai, vi phạm quy định của luật pháp quốc tế".

Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad coi việc lực lượng Mỹ hiện diện trong lãnh thổ nước này là "sự chiếm đóng", cáo buộc lực lượng người Kurd thân Mỹ có "tư tưởng ly khai".

Giới chức người Kurd ở Syria đã bác bỏ cáo buộc đòi ly khai, nói rằng người Kurd chỉ muốn được đảm bảo quyền tự trị - điều mà Syria đến nay chưa công nhận.

Phát ngôn viên của tướng Milley, Dave Butler nói tướng cấp cao nhất quân đội Mỹ tới vùng đông bắc Syria "để gặp gỡ các binh sĩ và chỉ huy". "Tướng Milley đã nghe báo cáo về các nhiệm vụ đối phó khủng bố IS", Butler cho biết.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của tướng Milley kể từ khi nắm giữ chức vụ cao nhất trong quân đội Mỹ vào năm 2019.

Khủng bố IS từng kiểm soát các khu vực lãnh thổ Syria và Iraq, đặc biệt là vào năm 2014. Dưới sự hỗ trợ của Mỹ, Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu (SDF) đã đẩy lùi IS. Các chiến binh IS không còn kiểm soát lãnh thổ ở khu vực đông bắc Syria từ năm 2019.

Nhưng các dư đảng của IS đôi khi vẫn tiến hành một số cuộc tấn công gây chết người, làm mất an ninh khu vực.

Hôm 19/2/2023, quân đội Mỹ nói đang mở chiến dịch mới với sự hỗ trợ của người Kurd nhằm truy bắt hoặc tiêu diệt một phần tử IS cấp cao.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/phan-ung-cua-syria-khi-tuong-my-cap-cao-nhat-bat-ngo-toi-lanh-tho-d...Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/phan-ung-cua-syria-khi-tuong-my-cap-cao-nhat-bat-ngo-toi-lanh-tho-do-nguoi-kurd-kiem-soat-c14a24142.html