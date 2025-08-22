Vụ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tông trọng thương: Người vợ nói gì về thông tin "kêu gọi quyên góp"

Ngày 22-8, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra vụ "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21-8, khiến một chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương.

Thời điểm Đại úy Lê Đình Công bị tông. Ảnh cắt từ clip

Liên quan vụ việc, chị Tr.Th.L. (vợ Đại úy Lê Đình Công) cho biết khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-8, chị nhận hung tin chồng bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Hiện, anh Công đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ theo dõi và gia đình ở bên chăm sóc tích cực.

Theo vợ Đại úy Công, hiện có nhiều đối tượng xấu dùng tài khoản ảo tung tin sai sự thật, giả danh kêu gọi ủng hộ vật chất cho chồng chị.

"Gia đình tôi không kêu gọi quyên góp hay ủng hộ những gì liên quan đến vật chất. Gia đình chỉ đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao đối với gia đình tôi lúc này"- chị L. khẳng định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện nhiệm vụ A80.

Chiếc xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển. Ảnh: OFFB

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm nam sĩ quan và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 nam thanh niên, đồng thời đưa đại úy Công và 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đại úy Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.