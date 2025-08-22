Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, dự báo vào đất liền ngày 25/8

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8) một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Bão số 5 khi hình thành được dự báo sẽ di chuyển vào đất liền ngày 25/8. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia nhận định, khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

“Dự báo ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta”, các chuyên gia cảnh báo.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23/8) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14; sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm giông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa - Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Mưa lớn suốt dọc Bắc và Trung Trung Bộ

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Như vậy, thời gian chuẩn bị, ứng phó khá ngắn (khoảng 2 ngày) trước khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ đêm 24/8, kéo dài đến hết đêm 25/8.

Cụ thể, từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Đến 10h ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão số 5 cập nhật trưa 22/8. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 Kajiki. Đến 10h ngày 23/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách đặc khu Hoàng Sa 560km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng và gia tăng tốc độ, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 24/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, mạnh cấp 10-11, giật 14.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.