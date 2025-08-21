"Nhượng lãnh thổ" – lính Ukraine nói gì?

Bản đồ chiến sự: Quân đội Nga áp sát thị trấn Dobropillia (ảnh: Guardian)

Tiếng nói của binh sĩ Ukraine

Theo Guardian, trong hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 tại Alaska, Tổng thống Nga Putin được cho là đã đưa ra đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ukraine cần nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Mặc dù chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng ông Putin dường như yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass, đổi lại, Nga sẽ rút quân ở Kharkiv, Sumy và “đóng băng” tiền tuyến ở Zaporizhia và Kherson.

Gần thị trấn Dobropillia (vùng Donetsk), nơi đang chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt của lực lượng Nga – Ukraine, các binh sĩ Ukraine dường như không mấy quan tâm đến kết quả của 2 sự kiện ngoại giao lớn gần đây: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska (15/8) và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng (18/8), Guardian hôm 20/8 đưa tin.

Trên thực tế, các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến không thường xuyên theo dõi tin tức chính trị. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu.

Denys Bryzhatyi, 32 tuổi – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn trinh sát và tấn công số 150 (Ukraine) – nói rằng bản thân “không quan tâm đến chính trị” khi được phóng viên của Guardian hỏi về khả năng nhượng vùng Donetsk cho Nga để chấm dứt xung đột.

Tiểu đoàn trinh sát và tấn công số 150 đang tác chiến ở một ngôi làng gần thị trấn Dobropillia, cách khu vực bị Nga ném bom khoảng 10km.

“Việc mất phần còn lại của Donetsk, khu vực đang được phòng thủ kiên cố, sẽ chỉ dọn đường để Nga mở ra các mũi tiến công mới, vào Kharkiv, Dnipropetrovsk hay Zaporizhia, những khu vực không được bảo vệ tốt. Đây là một tổn thất lớn và khủng khiếp về chiến lược”, Bryzhatyi nói.

Không có gì ngạc nhiên khi quân đội Ukraine không coi mình sắp thất bại.

Puma (biệt danh) – lính trinh sát Ukraine đang hoạt động ở Dobropillia – cho rằng, quân đội Nga vẫn đang tìm cách đột phá ở phòng tuyến Dobropillia và các cuộc đàm phán chỉ là cách để Moscow kéo dài thời gian.

Optimus (biệt danh) – một binh sĩ Ukraine khác – cho rằng, nhượng bộ vùng Donetsk cho Nga là tổn thất lớn.

“Việc trao Donetsk cho Nga có ý nghĩa gì? Sau tất cả những tổn thất mà chúng tôi đã phải chịu đựng? Nếu muốn làm điều đó, chúng tôi đã làm ngay từ đầu cuộc xung đột”, Optimus nói.

Yuriy Horbachenko – binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận phía nam – cho rằng, Mỹ đang gây sức ép để Ukraine buộc phải nhượng bộ lãnh thổ.

“Tôi đã mất niềm tin vào Mỹ với tư cách là đồng minh”, Horbachenko nói.

“Tôi phản đối việc nhượng lãnh thổ. Điều đó sẽ ra sao? Chúng ta rút khỏi Donbass, dưới lá cờ đầu hàng? Đó là nỗi hổ thẹn và thất bại”, Horbachenko nói.

Lính Ukraine chuẩn bị phóng UAV trong đêm (ảnh: Guardian)

Ukraine còn lại gì ở Donetsk?

Theo Vox (báo Mỹ), Ukraine vẫn còn kiểm soát khoảng 6.400km2 ở Donetsk.

“Về cơ bản, Ukraine vẫn giữ được phòng tuyến ở các thị trấn Kramatorsk, Sloviansk và một vài khu đô thị khác tại Donetsk. Xét về mặt địa lý, những tuyến phòng thủ này khá vững chắc”, Franz Stefan Gady, chuyên gia phân tích quân sự tại Áo, nói với Vox.

Theo ông Gady, nếu phải chiến đấu để kiểm soát Kramatorsk và Sloviansk, quân đội Nga có thể tổn thất nặng. Lực lượng phòng thủ Ukraine cũng sẽ tổn thất.

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã nhiều lần bác bỏ khả năng nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến sự, cho rằng điều này không phù hợp với hiến pháp.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu ở hôm 18/8, ông Zelensky đã tỏ ra mềm mỏng hơn. “Vấn đề lãnh thổ là điều sẽ được đàm phán giữa tôi và Tổng thống Nga Putin. Các bảo đảm an ninh nhiều khả năng sẽ được chúng tôi thảo luận với các đối tác”, ông Zelensky nói sau cuộc gặp.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/8 của Fox News, Tổng thống Mỹ Trump cũng cho rằng ông Zelensky cần phải “linh hoạt hơn”.

“Tôi hy vọng rằng ông Zelensky – Tổng thống Ukraine – sẽ làm những gì ông ấy cần làm. Ông ấy phải linh hoạt hơn”, ông Trump nói.