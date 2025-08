Israel bất ngờ điều bộ binh, đột kích Syria

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn lính dù 226 Israel tiến vào thị trấn Hader, miền nam Syria (ảnh: IDF)

Đây là cuộc đột kích xuyên biên giới mới nhất của Israel, kể từ khi chính quyền của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al‑Sharaa thành lập.

Hôm 3/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành “nhiệm vụ thẩm vấn tại chỗ một số nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí ở thị trấn Hader, miền nam Syria”. Hader nằm gần Cao nguyên Golan (thuộc lãnh thổ Syria, nhưng do Israel kiểm soát).

“Quân đội Israel đã tiến vào 4 địa điểm cùng lúc và phát hiện nhiều loại vũ khí mà các nghi phạm buôn bán”, IDF cho biết.

Theo Times of Israel, cuộc đột kích mới vào lãnh thổ Syria do Lữ đoàn lính dù 226 và các điều tra viên thuộc Đơn vị số 504 Cục Tình báo Israel thực hiện. Một số hình ảnh do IDF công bố cho thấy, các binh sĩ di chuyển bằng xe bọc thép và hành động vào ban đêm.

IDF cho biết, một sư đoàn Israel vẫn “được triển khai trong khu vực” (miền nam Syria) với mục đích trấn áp “bất kỳ phần tử khủng bố nào ở Syria”, bảo vệ dân thường Israel, đặc biệt là người Israel ở Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel ở biên giới với Syria (ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Syria chưa bình luận về hành động của quân đội Israel.

Tháng 12/2024, sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al‑Assad bị lật đổ, Israel đã tăng cường lực lượng ở miền nam Syria, gần Cao nguyên Golan. Quân đội Israel cũng tiến hành hàng chục cuộc không kích, nhắm vào các cứ điểm quân sự ở Syria nhằm ngăn vũ khí rơi vào tay lực lượng nổi dậy (do ông Ahmed al‑Sharaa lãnh đạo).

Theo Reuters, quân đội Israel đang đồn trú ở 9 cứ điểm tại miền nam Syria.

Tháng 7/2025, các chiến đấu cơ Israel nhiều lần xuất kích, ném bom lực lượng Syria ở thành phố Sweida, thậm chí là tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người Druze.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công của Israel chỉ nhằm làm suy yếu lực lượng Syria và ngăn họ tiến về phía biên giới.