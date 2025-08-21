“UAV Nga” phát nổ ở Ba Lan, gây chấn động giữa lúc đàm phán hoà bình

Thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan xác nhận và ông gọi đây là một "hành động khiêu khích" từ phía Nga.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw, Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang diễn ra, theo hãng tin PAP của Ba Lan.

Cảnh sát Ba Lan nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 2 giờ ngày 20-8 (giờ địa phương). Chiếc máy bay không người lái lao vào một cánh đồng bắp ở làng Osiny thuộc tỉnh Lublin, miền Đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine 100 km và cách Belarus 90 km.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ UAV ở Ba Lan. Ảnh: TVP World

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh vỡ bằng kim loại và nhựa đã cháy đen. PAP đưa tin vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ của một số ngôi nhà gần đó, nhưng không có ai bị thương.

Các nhân chứng kể rằng máy bay không người lái phát nổ rất mạnh. Ông Pawel Sudowski nói với Lukow.tv: "Tôi đang ngồi trong phòng vào ban đêm, khoảng nửa đêm, và tôi nghe thấy một tiếng "bùm" rất lớn. Tiếng nổ to đến mức cả ngôi nhà rung chuyển".

Tờ Defense Express lưu ý các nhà điều tra đã tìm thấy một động cơ MD550 bốn thì, loại động cơ điển hình của máy bay không người lái Shahed, mặc dù có một bộ giảm thanh bất thường. Điều này dấy lên câu hỏi liệu máy bay không người lái có bị trục trặc hay mất phương hướng hay không.

Theo điều tra ban đầu, các quan chức cho biết vụ nổ có thể do một phần của động cơ cũ có cánh quạt gây ra.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 20-8 cho biết không có hành vi vi phạm không phận Ba Lan từ các nước láng giềng Ukraine hoặc Belarus nào được ghi nhận trong đêm.

Động cơ MD550 - mẫu động cơ được Nga sử dụng rộng rãi trên máy bay không người lái Shahed. Ảnh: Defense Express

Trong một diễn biến khác, tờ The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 20-8 nêu rõ Trung Quốc nên nằm trong số những quốc gia bảo đảm an ninh cho Ukraine, làm sống lại một đề xuất do phía Nga đưa ra lần đầu tiên trong các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ mùa xuân năm 2022.

Gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu xem xét các bảo đảm an ninh hậu xung đột cho Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết giúp bảo vệ nước này theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận việc triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine, vốn là một trong những hình thức bảo đảm an ninh đang được thảo luận.

Kiev có khả năng sẽ hoài nghi trước bất kỳ triển vọng nào để Trung Quốc (quốc gia mà Kiev cho rằng đã ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine) trở thành một bên bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, ông Lavrov tránh trực tiếp nhắc đến khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho thấy Điện Kremlin có thể đang có ý định trì hoãn việc sắp xếp cuộc họp này.