Tổng Giám đốc WHO 'bối rối và đau lòng' khi đến vùng động đất Syria

Ngày 1-3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến khu vực lực lượng đối lập kiểm soát ở tỉnh Aleppo (tây bắc Syria), theo hãng tin Reuters. Khu vực này mất hơn 4.000 người trong thảm họa động đất tháng qua.

Ông Tedros cho biết ông "rất bối rối và đau lòng" khi chứng kiến người dân thiếu thốn, đồng thời nhận định nguồn tài trợ hiện có và các cửa khẩu biên giới mới mở vẫn không đủ để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng sau thảm họa.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus (hàng trước, thứ tư, từ trái qua) đến một bệnh viện ở Bab al-Hawa, tỉnh Aleppo, tây bắc Syria. Ảnh: REUTERS

Sau trận động đất, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho phép mở thêm 2 cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số cửa khẩu được mở lên 3, cho phép viện trợ vào được các khu vực do lực lượng đối lập nắm giữ.

Tuy nhiên, theo ông Ghebreyesus, người dân vẫn cần nhiều hướng tiếp cận và nhiều nguồn hỗ trợ hơn để khắc phục hậu quả thảm họa.

“Tôi không nghĩ rằng 3 cửa khẩu đang mở là đủ. Mọi cách tiếp cận có sẵn nên được sử dụng" - ông nói.

Liên Hợp Quốc cho biết cần gần 400 triệu USD trong 3 tháng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng sau trận động đất ở Syria.

Khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Tây Bắc Syria là nơi sinh sống của khoảng 4 triệu người. Nhiều người trong số họ đã phải di dời do xung đột. Các bệnh viện ở khu vực đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do hứng chịu các cuộc không kích trong nhiều năm và thiếu nhiều trang thiết bị.

Liên Hợp Quốc cho biết Syria hiện cần hỗ trợ ở mức cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

