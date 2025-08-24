Nga cáo buộc Ukraine không chấp nhận đồng thuận giữa ông Trump và ông Putin

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA Novosti.

Trong cuộc phỏng vấn trên NBC News, ông Lavrov nói có những sáng kiến được ông Trump đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào tuần trước.

“Sau cuộc gặp ở Anchorage (Alaska), Tổng thống Trump đã đề xuất một số điểm mà chúng tôi chia sẻ, và ở vài điểm chúng tôi cũng đồng ý nhằm thể hiện sự linh hoạt”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, ông Trump đã nêu các đề xuất này trong cuộc gặp với ông Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Washington hôm 18/8. “Ông Trump nói rất rõ, ai cũng thấy rõ rằng Washington tin có những nguyên tắc cần được chấp nhận, trong đó có việc Ukraine không gia nhập NATO, cũng như thảo luận về vấn đề lãnh thổ. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối tất cả”, ông Lavrov cho biết thêm.

Ông Lavrov cũng cáo buộc lãnh đạo Ukraine từ chối hủy bỏ đạo luật “cấm ngôn ngữ Nga”. “Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho thượng đỉnh được chuẩn bị, nhưng hiện nay chưa có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp nào”, ông Lavrov nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga cáo buộc Kiev không quan tâm đến một nền hòa bình bền vững với Moscow. Ông dẫn lời cố vấn của ông Zelensky, Mikhail Podoliak, rằng Ukraine vẫn sẽ tìm cách giành lại lãnh thổ và tìm cách gia nhập các liên minh quân sự khác nếu không thể gia nhập NATO.

Theo ông Lavrov, những mục tiêu này của Ukraine đi ngược lại với nỗ lực hòa bình chung mà ông Putin và ông Trump đang theo đuổi. Moscow từ lâu đã nhấn mạnh yêu cầu về một thỏa thuận hòa bình phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm: Ukraine duy trì trung lập, không gia nhập NATO hay bất kỳ liên minh quân sự nào khác, tiến hành giải trừ quân sự, “phi phát xít hóa” và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, theo RT.