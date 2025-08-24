Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

Thông tin trên do tờ The Moscow Times trích dẫn nguồn từ Đường sắt Nga (RZD). Hãng tin Ukrinform lưu ý rằng tại vùng Rostov, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công tuyến đường sắt Rossosh-Sokhranovka lần thứ hai trong vòng một tuần.

Theo RZD, nhà ga Sergeyevka bị hư hại, khiến "hoạt động của mạng lưới liên lạc bị gián đoạn".

RZD cho biết: "Hậu quả của cuộc đột kích là hoạt động di chuyển của 38 chuyến tàu đã bị chậm trễ (lên tới 3 giờ 40 phút).

Thống đốc vùng Rostov, ông Yuriy Slyusar, tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine "đã bị bắn hạ tại các quận Chortkovsky, Sholokhovsky, và Millerovsky".

Người đứng đầu khu vực Rostov viết trên Telegram: "Do mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống, một vài đám cháy bùng phát nhưng được dập tắt kịp thời. Không có ai bị thương".

UAV Ukraine tấn công hai cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền nam nước Nga, tại các khu vực Rostov và Volgograd, khiến gần 40 chuyến tàu bị chậm trễ. Ảnh: Ukrinform

Có thông tin cho biết vùng Volgograd cũng là mục tiêu tấn công. Người dân tại TP Petrov Val kể rằng sau cuộc tấn công, hỏa hoạn xảy ra gần một cửa hàng trang sức đối diện nhà ga xe lửa địa phương. Cửa sổ của các tòa nhà dân cư gần đó bị hư hại.

Petrov Val là một ga trung tâm trên tuyến đường sắt Privolzhskaya với 18 đường ray và một xưởng đầu máy cùng tên.

Như Ukrinform đã đưa tin, vào ngày 29-7, cơ sở hạ tầng hậu cần hỗ trợ mặt trận tại vùng Rostov bị tấn công. Trước đó, ngày 21-8, máy bay không người lái đã nhắm vào nhà máy sản phẩm dầu Novoshakhtinsk tại vùng Rostov, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Ukraine tấn công một đoạn đường sắt ở Rostov của Nga lần thứ 2 trong một tuần. Ảnh: russia-ic.com

Trong khi đó, ở miền Trung nước Nga, một loạt sân bay phải đóng cửa vào ngày 23-8, sau khi phát hiện một UAV hướng về thủ đô Moscow.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết các chuyến bay bị tạm dừng tại các sân bay ở Saratov, Volgograd, Kaluga, Tambov, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Kirov, Nizhnekamsk, Kazan và sân bay Sheremetyevo ở Moscow.

Kênh ASTRA đưa tin lúc 21 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 23-8: "Các hạn chế tạm thời đã được áp dụng trong phạm vi không phận của Sân bay Sheremetyevo ở Moscow. Sân bay vẫn tiếp tục phục vụ các chuyến bay đến và đi của các hãng hàng không Nga và nước ngoài dựa trên tình hình sẵn có và lịch trình".

Việc tạm ngừng này thực thi sau khi các UAV không rõ nguồn gốc tấn công một số thành phố. Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, gần đây cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV được cho là đang hướng về thủ đô.

Thành phố cảng Saint Petersburg cũng là mục tiêu. Truyền thông Nga đưa tin hơn 40 chuyến bay tại sân bay Pulkovo bị hoãn.

Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy một UAV đang bay trên bầu trời Saint Petersburg. Chính quyền tuyên bố 2 UAV bị bắn hạ. Thống đốc Alexander Beglov cho biết một chiếc bị bắn hạ ở quận Pushkinsky và một chiếc khác ở quận Krasnoselsky.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phá hủy 32 UAV trên bầu trời các vùng Kaluga, Bryansk, Novgorod, Leningrad, Tver, Smolensk và Tula.

Đây là lần gián đoạn lớn thứ 2 trong chưa đầy hai tháng. Trước đó, vào ngày 5-7, các cuộc tấn công tương tự đã khiến gần 100 chuyến bay ở Moscow và Saint Petersburg bị hủy, hàng trăm chuyến bay khác bị hoãn.