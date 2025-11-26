Ông Zelensky lên tiếng sau đàm phán về kế hoạch hòa bình của ông Trump

Ông Zelensky gặp ông Trump ở Nhà Trắng vào ngày 18/8/2025. Ảnh: AFP.

Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh các quyết sách về an ninh phải có sự tham gia của Ukraine và các đồng minh châu Âu, cảnh báo những thỏa thuận được “quyết sau lưng” một quốc gia thường không thể mang lại hiệu quả lâu dài, theo Reuters.

Ông Zelensky cũng kêu gọi châu Âu thống nhất khuôn khổ triển khai lực lượng “trấn an” tới Ukraine, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi Moscow "thể hiện rõ thiện chí kết thúc xung đột". “Khuôn khổ đó đang nằm trên bàn và chúng tôi sẵn sàng tiến lên cùng Mỹ, với sự tham gia trực tiếp của ông Trump,” ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán chỉ còn “vài điểm bất đồng cuối cùng”. Ông cũng chỉ đạo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thực hiện bước kế tiếp của nỗ lực hòa bình.

Ông Trump nhấn mạnh sẽ chỉ gặp ông Zelensky và ông Putin “khi thỏa thuận chấm dứt xung đột đã hoàn tất hoặc bước vào giai đoạn cuối”.

Một nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là “điểm nghẽn lớn”, dù hai bên đã tiến triển ở nhiều mục cụ thể. Trong lúc các nỗ lực xúc tiến hòa bình diễn ra, Kiev tiếp tục hứng đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Nga, làm gián đoạn nguồn điện, sưởi ấm của thủ đô.

Cũng trong ngày 25/11, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông Zelensky có thể tới Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất các bước cuối của thỏa thuận.

Thời điểm ông Zelensky đến Mỹ chưa được ấn định nhưng sẽ diễn ra trong tháng 11 này. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nói ông Zelensky muốn gặp ông Trump “càng sớm càng tốt”, thậm chí là vào ngày 27/11, trong dịp Lễ Tạ ơn ở Mỹ.