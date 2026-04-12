Iran, Mỹ bất đồng nghiêm trọng, không đạt thỏa thuận sau hàng chục giờ đàm phán

Theo báo Times of Israel, cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad, Pakistan kéo dài khoảng 15 giờ tới rạng sáng nay (12/4), ngay cả khi Tehran cảnh báo việc Washington đưa ra những yêu cầu quá đáng về eo biển Hormuz có thể làm suy yếu nỗ lực kiến tạo hòa bình của Pakistan.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, sau 3h sáng 12/4, cuộc đàm phán đã kết thúc, nhưng Mỹ và Iran vẫn bất đồng nghiêm trọng. Truyền hình quốc gia Iran dẫn tin từ chính phủ nước này cho hay các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục vào ngày 12/4 bất chấp những khác biệt còn tồn tại giữa hai bên.

Trong một cuộc họp báo vừa diễn ra, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông báo cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với Iran đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. "Mỹ và Iran đã đàm phán suốt nhiều giờ và có một số cuộc thảo luận thực chất. Đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận. Tôi cho rằng đó là tin xấu đối với Iran, thay vì với Mỹ".

Ông Vance nói thêm, Mỹ đã đưa ra đề nghị cuối cùng và tốt nhất cho Iran và nước này rất linh hoạt trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ. Ông Vance cho biết: "Chúng tôi đã khá dễ dãi. Tổng thống Trump nói với chúng tôi rằng các bạn đàm phán với thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận... Chúng tôi đã làm như vậy và thật không may, chúng tôi đã không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào".

Phó Tổng thống Vance cho rằng điểm mấu chốt chính là Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. "Chúng tôi đưa ra một đề xuất rất đơn giản, một phương pháp hiểu biết, đó là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ xem liệu người Iran có chấp nhận nó hay không", ông Vance nói.

Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông không bận tâm về kết quả các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran tại Pakistan. Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Mỹ đã giành được lợi thế trong cuộc xung đột, ngay cả khi các cuộc đối thoại với Iran nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài 6 tuần đang diễn ra.