Điện Kremlin: Nga muốn hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, thỏa thuận ngừng bắn này mang tính chất nhân đạo và Matxcơva đã xem tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về thỏa thuận này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện “các bước tương ứng” nếu Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh của Chính thống giáo.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, hòa bình ở Ukraine có thể đạt được ngay hôm nay nếu ông Zelensky đưa ra quyết định như vậy.

Ông Peskov cũng xác nhận, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, hiện đang có chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, ông Dmitriev không đàm phán về việc giải quyết vấn đề Ukraine, và chuyến thăm Mỹ không có nghĩa là nối lại các cuộc tiếp xúc như vậy.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga đang hướng tới một thỏa thuận tiềm năng. Ông Budanov, nhà đàm phán cấp cao của Ukraine, nói rõ: "Tất cả đều hiểu rằng cuộc chiến phải kết thúc. Đó là lý do các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Tôi không nghĩ việc này sẽ kéo dài". Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận rằng cho đến nay cả hai bên vẫn duy trì lập trường "tối đa hóa" trong các cuộc đàm phán, dù bày tỏ tin tưởng rằng hai bên có thể xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp.