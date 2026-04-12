Chi tiết đợt không khí lạnh yếu đêm 16/4 tràn về miền Bắc

Hà Nội giảm hàng chục độ vào cuối tuần sau

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thứ hai 13/4, Tây Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Đông Bắc Bộ phổ biến 34-36 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng thấp hơn, khoảng 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 14-15/4, khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần và có khả năng chấm dứt vào ngày 16/4. Các ngày 16-18/4, do ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông; trung du và miền núi có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm từ nay đến cuối tuần sau, đến thứ sáu giảm 11 độ so với hôm nay, còn 23-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) bốn ngày đầu tuần dao động 17-29 độ, đến cuối tuần giảm còn 13-17 độ C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng duy trì ở Hà Nội trong ngày 13-14/4 với nhiệt độ cao nhất ngày 35 độ C, thấp nhất 26 độ C.

Sang ngày 15-16/4, nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, oi bức kéo dài suốt những ngày qua. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến 34 độ C, vẫn ở mức khá cao, người dân khi ra ngoài trong các giờ cao điểm cần chú ý các biện pháp bảo vệ cơ thể. Ban đêm, nhiệt độ giảm còn khoảng 27 độ C.

Ngày 17/4, tác động bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội 30 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với ngày hơn trước khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về ngưỡng 25 độ C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 18-21/4), Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng nắng nóng, cao nhất 32-33 độ C, thấp nhất 27-28 độ C.

Trước khi đón đợt không khí lạnh này, ngày 12-13/4, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trên khắp mọi miền đất nước, trọng tâm nắng nóng nằm ở các tỉnh miền Trung với mức nhiệt cao nhất trên 40 độ C, độ ẩm trong không khí thấp.

Theo đó, ban đêm ở các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế, trời hầu như không mưa. Đến ban ngày, nhiệt độ tăng mạnh hơn 10 độ C, nắng nóng trở nên gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Với mức nhiệt cao này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng.

Khả năng xuất hiện El Nino trong năm nay

Ngày 12/4, theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF), các dự báo mới nhất cho thấy khả năng cao sẽ xuất hiện siêu El Nino trong mùa hè hoặc mùa thu năm nay.

Hiện tượng này được cảnh báo có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục, đồng thời gây ra những tác động rộng khắp, từ quy mô khu vực đến toàn cầu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, "El Nino" là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng, hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm một lần, nhưng cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.

Còn La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.

"Như vậy, El Nino chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt khu vực Thái Bình Dương chứ không phải hiện tượng nóng lên toàn cầu, rất nhiều người đã hiểu sai về thuật ngữ này. El Nino và La Nina là hai pha nóng và lạnh trong dao động ENSO, khi nhiệt độ nước biển khu vực nói trên phù hợp với trung bình cùng kỳ nhiều năm thì nó sẽ được gọi là pha trung tính", cơ quan khí tượng thông tin.

Trong điều kiện La Nina, bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với điều kiện El Nino. Còn siêu El Nino thường được dùng để chỉ hiện tượng El Nino cường độ rất mạnh, khi nhiệt độ bề mặt biển cao hơn trung bình dài hạn từ 2 độ C trở lên trong thời gian đủ dài.

Nhận định về khả năng xuất hiện El Nino trong thời gian tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, các cập nhật dự báo mới nhất cho thấy, xác suất xảy ra El Nino đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, với khả năng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2026 khoảng 70-80%, có thể kéo dài sang năm 2027.

Phần lớn các mô hình dự báo hiện nay đang nghiêng về kịch bản El Nino đạt cường độ mạnh, tương đương các năm 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016, và gây ra nhiều biến động khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ một số ít mô hình cá biệt đưa ra kịch bản cực đoan với cường độ có thể vượt các mức kỷ lục trước đây.

Theo ông Khiêm, cần lưu ý rằng, các dự báo dài hạn đối với ENSO vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tính chắc chắn chưa cao.

"Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để khẳng định khả năng xuất hiện siêu El Nino", ông Mai Văn Khiêm nói và cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ và sẽ cập nhật kịp thời các diễn biến mới.