Sự thật đau đớn, nghiệt ngã với Mỹ trong cuộc chiến ở Iran

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu tại Iran. Trong đó, hơn 1.500 mục tiêu phòng không, 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 800 kho chứa UAV tấn công đã bị đánh trúng, với tỷ lệ phá hủy rất cao.

Ông khẳng định “tất cả các hệ thống này đã bị loại bỏ”, song con số tổng thể vẫn chưa đủ để chứng minh năng lực quân sự Iran đã bị “đập tan hoàn toàn” như tuyên bố của Tổng thống Trump.

Dữ liệu độc lập từ tổ chức Armed Conflict Location & Event Data cho thấy, các cuộc tấn công của Iran vẫn diễn ra đều đặn kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2 đến nay.

Phòng không suy yếu nhưng chưa bị xóa sổ

Theo tướng Caine, phần lớn hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thậm chí tuyên bố Iran “không còn hệ thống phòng không” và Mỹ “làm chủ bầu trời”.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông cũng thừa nhận Iran “vẫn có thể bắn trả”. Khoảng 20% năng lực phòng không còn lại của Iran chưa được mô tả rõ, cũng như chưa xác định khu vực nào vẫn có khả năng tác chiến.

Việc Iran bắn hạ một tiêm kích F-15E của Mỹ tuần trước – lần đầu tiên trong cuộc chiến – cho thấy Tehran vẫn có khả năng phản công đáng kể. Tổng thống Trump cho rằng chiếc máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai tầm nhiệt.

Hải quân bị tổn thất nặng, nhưng chưa bị “xóa sổ”

Tướng Caine cho biết, khoảng 150 tàu Iran đã bị đánh chìm, trong khi Nhà Trắng tuyên bố hải quân nước này “bị tiêu diệt hoàn toàn”.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận chỉ khoảng một nửa số tàu tấn công nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng – lực lượng chuyên quấy rối tàu chiến và tàu thương mại tại Eo biển Hormuz – đã bị phá hủy.

Sau hơn 700 đợt không kích, Mỹ cho rằng đã phá hủy hơn 95% thủy lôi của Iran. Tuy nhiên, do không rõ quy mô kho dự trữ ban đầu, vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng còn lại. Truyền thông Iran thậm chí ám chỉ nước này đã rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, dù chưa có bằng chứng độc lập xác nhận.

Công nghiệp quốc phòng bị đánh mạnh, nhưng chưa “tê liệt”

Theo phía Mỹ, khoảng 90% nhà máy sản xuất vũ khí của Iran đã bị tấn công, cùng với gần 80% cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Dù vậy, tướng Caine không khẳng định các cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc không thể phục hồi. Ông cũng thừa nhận Iran có thể tìm cách tái thiết hoặc tiếp cận vũ khí bằng các kênh khác.

Tổng thống Trump đã cảnh báo các quốc gia không được cung cấp vũ khí cho Iran, đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa từ những nước vi phạm.

Israel chặn hơn 90% tên lửa, UAV

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn hơn 90% tên lửa và UAV từ Iran nhờ hệ thống phòng không tiên tiến.

Hệ thống này có khả năng phát hiện sớm và chỉ kích hoạt khi mục tiêu hướng tới khu dân cư hoặc hạ tầng quan trọng, giúp giảm thiểu thiệt hại và thương vong.

Tuy không đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, Israel cho rằng hệ thống phòng thủ này đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ đất nước trước các đợt tấn công quy mô lớn.

Dù Mỹ tuyên bố đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự Iran, các dữ liệu và đánh giá thực tế cho thấy Tehran vẫn duy trì khả năng chiến đấu nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc xung đột vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro leo thang trong thời gian tới, đặc biệt tại các điểm nóng chiến lược như eo biển Hormuz.