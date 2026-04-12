Hai thanh niên trộm 30 lượng vàng 9999 từ một sơ hở của chủ nhà

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi, cùng ngụ phường Cai Lậy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm khoảng 30 cây vàng nữ trang 9999 xảy ra tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn phường Cai Lậy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các công an địa phương và Công an phường Tân Bình (TPHCM) đã bắt giữ Nghĩa và Nha. 4 đối tượng khác có liên quan cũng bị mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận phát hiện sơ hở của chủ nhà là anh N. trong việc quản lý tài sản (quên khóa tủ sắt). Lợi dụng lúc không có người, Nghĩa lén lút lấy đi toàn bộ số vàng trên.

Sau đó, Nghĩa kêu Nha mang số vàng đi bán nhiều lần, thu được khoảng 3 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi tiền mặt và nhiều tài sản do hai đối tượng tiêu thụ từ số vàng trộm được, tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.