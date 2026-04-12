"Cảnh báo cuối cùng!" - Iran gửi thông điệp sắc lạnh tới tàu chiến Mỹ giữa màn "so găng" nghẹt thở tại eo biển Hormuz

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz vào ngày 11/4/2026. Ảnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Ngày 11/4, Hải quân Mỹ đã có động thái mang tính “thách thức công khai” khi điều hai tàu khu trục, gồm USS Michael Murphy và USS Frank E. Peterson, tiến vào eo biển Hormuz. Đáng chú ý, các tàu này đã bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) – một hành động hiếm gặp vì tàu chiến thường tắt tín hiệu này khi hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Giới chuyên gia nhận định đây không phải hành động vô tình, mà là một thông điệp có chủ đích nhằm khẳng định, Mỹ có thể tự do đi lại qua eo biển – khu vực mà Iran đang tìm cách kiểm soát.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các tàu khu trục đang chuẩn bị điều kiện để rà phá thủy lôi do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải xuống. Mỹ cũng dự kiến triển khai thêm lực lượng, bao gồm drone dưới nước, để đảm bảo tuyến vận tải hàng hải được thông suốt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz – nơi từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – trở thành “điểm nghẽn” chiến lược, đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Iran cũng không kém phần cứng rắn. Theo một đoạn liên lạc vô tuyến được ghi lại, lực lượng IRGC đã phát cảnh báo trực tiếp tới tàu Mỹ: “Đây là cảnh báo cuối cùng".

Phía Mỹ đáp lại rằng họ đang di chuyển theo luật pháp quốc tế và không có ý định gây hấn, đồng thời tuân thủ các điều khoản ngừng bắn hiện tại.

Truyền thông Iran sau đó cho biết các tàu Mỹ đã phải quay đầu sau khi bị cảnh báo, thậm chí IRGC còn triển khai máy bay không người lái theo dõi. Tehran tuyên bố mọi nỗ lực quân sự nhằm vượt qua eo biển sẽ phải đối mặt với phản ứng “mạnh mẽ và quyết liệt”.

Trước đó, Hải quân Mỹ từng tránh đi qua Hormuz do khu vực này bị coi là “hộp tử thần”, nơi Iran có thể triển khai hàng loạt vũ khí như tên lửa chống hạm, tàu tấn công nhanh, thủy lôi và drone trong không gian cực kỳ hẹp, khiến thời gian phản ứng gần như bằng không.

Song song với động thái trên biển, Mỹ cũng đang tăng cường lực lượng đáng kể tại Trung Đông. Một tàu sân bay thứ ba, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù, cùng nhiều tên lửa hành trình tầm xa dự kiến sẽ được triển khai trong tháng này.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ cố gắng thiết lập một “hành lang an toàn” cho tàu chở dầu mà không cần sự cho phép của Iran có thể làm thay đổi cán cân trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra tại Pakistan. Nếu thành công, đòn bẩy chiến lược lớn nhất của Tehran sẽ bị suy giảm đáng kể.

Chuyên gia năng lượng Bob McNally nhận định, Mỹ có thể đang chuẩn bị cho “vòng 2” của xung đột. Ông ví chiến lược hiện tại giống như trò “đập chuột chũi” – từng bước vô hiệu hóa các mối đe dọa nhỏ lẻ từ Iran, từ thủy lôi đến tàu tấn công nhanh.

Dù khó có thể loại bỏ hoàn toàn năng lực của Iran, nhưng nếu Mỹ giảm thiểu rủi ro xuống mức “có thể kiểm soát”, các hoạt động vận tải dầu khí có thể dần được khôi phục, kéo theo sự tham gia trở lại của bảo hiểm và hộ tống hàng hải.

Trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn vẫn mong manh, những diễn biến mới tại eo biển Hormuz cho thấy nguy cơ xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại là hoàn toàn hiện hữu – và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.