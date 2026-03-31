Ukraine xin lỗi các nước châu Âu vì sự cố UAV đi "lạc"

PravdaUkraine hôm nay (31/3) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi thừa nhận một số UAV của Ukraine đã xâm phạm không phận của 3 nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva hồi tuần trước, khi Kiev thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Ukraine vận hành UAV. Ảnh: CNN

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Ukraine không điều hướng UAV nhắm vào các nước Baltic. Trong một số trường hợp, UAV đã đi chệch hướng do tác chiến điện tử của Nga. Chúng tôi chân thành xin lỗi những người bạn ở Estonia, Latvia và Litva về những sự cố đó", ông Tikhyi nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng gửi lời xin lỗi tới Phần Lan vì lí do tương tự và cho rằng lực lượng tác chiến điện tử Nga đã khiến UAV của Kiev chuyển hướng. "Ukraine đang chia sẻ tất cả thông tin cần thiết để làm rõ tình hình", quan chức Ukraine quả quyết.

Cuối tuần trước, truyền thông Ukraine cho biết lực lượng của Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các cảng biển của Nga ở thành phố St. Petersburg. PravdaUkraine nói rằng "một số" UAV Ukraine đã đi lạc sang không phận các nước Baltic, trong đó một chiếc rơi xuống Litva, hai chiếc rơi xuống Latvia và Estonia.

Hôm 29/3, cùng thời điểm Ukraine tiến hành tập kích các mục tiêu năng lượng của Nga, ít nhất 2 UAV của Ukraine đã xâm nhập không phận Phần Lan, sau đó rơi xuống gần các thành phố Kouvola và Espoo rồi phát nổ, nhưng không gây thương vong.

Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 5 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Moskva cáo buộc Kiev gần đây liên tiếp thực hiện các vụ tấn công vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga, gây thiệt hại. Lực lượng Nga sau đó thường mở các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine để trả đũa.