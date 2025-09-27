Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nga chỉ trích lời đe dọa của ông Zelensky

Sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine Tổng thống Ukraine Zelensky
Nga chỉ trích Tổng thống Ukraine đe dọa một cách "vô trách nhiệm" khi nói rằng giới chức Moskva nên kiểm tra các hầm trú bom gần Điện Kremlin.

"Ông Zelensky rõ ràng đang thể hiện nỗ lực tuyệt vọng của bản thân. Đó là lý do ông ấy liên tục đưa ra những lời hăm dọa. Điều này thật vô trách nhiệm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 26/9.

Nga chỉ trích lời đe dọa của ông Zelensky - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Mỹ Axios đã nói rằng giới chức Nga "phải biết hầm trú bom của họ ở đâu".

"Nếu họ không chấm dứt cuộc xung đột, họ sẽ cần tới nó", ông Zelensky nói.

Nga hồi đầu tháng này phóng hàng trăm UAV, hàng chục tên lửa tấn công Ukraine, đánh dấu đòn tập kích lớn nhất từ đầu xung đột và cũng lần đầu đánh trúng khu phức hợp chính phủ ở Kiev.

Ukraine trong khi đó đang thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga, nhất là các nhà máy dầu. Tổng thống Zelensky tuyên bố người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã "bật đèn xanh" cho Kiev tiếp tục hành động như vậy.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu với khả năng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga dường như không chắc chắn. Mỹ và châu Âu đều lo ngại điều này có thể khiến Nga mở rộng thêm cuộc xung đột.

Theo Ngọc Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2025 20:28 PM (GMT+7)
Xung đột Nga - Ukraine
