Tổng thống Zelensky tiết lộ 'lá chắn thép' của Israel đã đến Ukraine

Phát biểu trước báo giới hôm 27/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Hệ thống Patriot của Israel đang hoạt động tại Ukraine. Nó đã hoạt động được một tháng. Chúng tôi sẽ nhận thêm hai hệ thống khác vào mùa thu".

Theo truyền thông Ukraine, hai hệ thống Patriot bổ sung này không phải đến từ Israel. Chúng là một phần trong lô hàng được chuyển giao từ các đối tác phương Tây, nhiều khả năng là từ Đức.

Báo cáo của Financial Times hồi tháng 6/2024 chỉ ra rằng, Israel đang cân nhắc chuyển giao tám hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động cho Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, tờ New York Times, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, cho biết đó là một hệ thống Patriot duy nhất đã được nâng cấp trước khi được chuyển đi.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.