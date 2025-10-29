Ông Zelensky: Cựu thị trưởng Odessa 100% là công dân Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr hôm 28/10 bảo vệ quyết định tước quốc tịch thị trưởng Odessa. Ảnh: Getty Images.

Đầu tháng này, ông Zelensky đã ký sắc lệnh tước quốc tịch ông Gennady Trukhanov, với cáo buộc ông này sở hữu hộ chiếu Nga. Điều này đồng nghĩa ông Trukhanov không thể tiếp tục làm thị trưởng Odessa.

Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, các cáo buộc này sau đó bị phát hiện có sai sót: số hộ chiếu mà cơ quan điều tra Ukraine cho là của ông Trukhanov thực tế thuộc về một phụ nữ ở vùng Siberia.

Trả lời báo giới hôm 28/10, ông Zelensky bảo vệ quyết định của mình. “Ông Trukhanov có bao nhiêu hộ chiếu, cái nào thật, cái nào giả, ai làm ra chúng? Nói thẳng, tôi không quan tâm”, ông Zelensky nói, theo hãng thông tấn Ukrinform. “Có đúng 100% là ông ta là công dân Nga hay không? Cơ quan điều tra nói với tôi là có”.

Ông Zelensky nói thêm rằng quyết định tước quốc tịch ông Trukhanov không xuất phát từ động cơ chính trị. “Không ai biết Nga có thể sẽ làm gì ở Odessa. Chúng ta cần đảm bảo rằng chính quyền địa phương có thể bảo vệ thành phố”, ông Zelensky nói.

Đầu tháng này, ông Trukhanov nằm trong số nhiều người bị tước quốc tịch Ukraine theo sắc lệnh của ông Zelensky, nhắm vào những cá nhân bị cáo buộc âm thầm sở hữu hộ chiếu Nga. Sau đó, chính quyền Odessa được thay thế bằng một bộ máy do chính phủ trung ương bổ nhiệm.

Ông Trukhanov đã lên tiếng khẳng định cáo buộc nhằm vào ông hoàn toàn bịa đặt và ông đang là nạn nhân của “một cuộc thanh trừng chính trị”.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của ông Zelensky. Tạp chí The Spectator của Anh mô tả đây là “một bước đi quá đà”, cho rằng hành động này là lời cảnh báo gửi tới các lãnh đạo địa phương khác rằng mọi sự bất đồng đều sẽ không được dung thứ.

Một số kênh truyền thông phương Tây khác chỉ ra mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa ông Zelensky và những người đứng đầu thành phố, trong đó có thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Sở dĩ ông Klitschko vẫn đang nắm quyền được cho là nhờ vào sự bảo trợ của các nước châu Âu ủng hộ Ukraine.