Ông Zelensky cảnh báo nóng đến Mỹ về Nga nhưng ông Trump phớt lờ

Ông Zelensky lo ngại về các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga. Ảnh: GI.

Báo RBC-Ukraine ngày 28/10 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga có thể đề nghị Mỹ một "liên minh kinh tế" mà về lâu dài có thể không có lợi cho Washington.

Phát biểu với các nhà báo, ông Zelensky nói: “Tôi tin rằng ‘thỏa thuận dầu diesel’ mở ra cánh cửa cho Nga thực hiện những bước đi tương tự trong tương lai. Những thỏa thuận này có thể liên quan đến phân bón, khí đốt, tài sản bị đóng băng và các cá nhân, thực thể khác mà lệnh trừng phạt có thể được dỡ bỏ”.

Ông lưu ý rằng các lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga thân cận với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã được dỡ bỏ.

Theo tổng thống, tài nguyên năng lượng là thế mạnh và là một phần trong đề nghị của Nga.

Ông Zelensky nói: "Nga hiểu rằng, không giống như các quốc gia khác trên thế giới, nước này có tài nguyên thiên nhiên, năng lực, dự trữ và quyền kiểm soát tập trung đối với tất cả những thứ đó, do đó có thể thực sự đề nghị Mỹ một kiểu 'hôn nhân kinh tế', dù điều đó nghe có vẻ khó chịu đến đâu".

Đồng thời, tổng thống Ukraine cảnh báo rằng một "cuộc hôn nhân" như vậy khó có thể mang lại lợi ích cho Mỹ về lâu dài.

“Bởi vì mọi thỏa thuận với Nga đều có một số yếu tố khó chịu mà không thể nhận thấy ngay lập tức. Trong ngắn hạn, có vẻ như sẽ có lợi ích” - ông nói thêm.

Trước đó Mỹ cho biết họ tin rằng một thỏa thuận với Nga về nhiên liệu diesel sẽ chứng minh cho Moscow thấy những lợi ích kinh tế của việc chấm dứt chiến tranh chống lại Ukraine.

Mỹ xem xét bỏ trừng phạt "ví tiền" của Nga

Bất chấp cảnh báo của ông Zelensky, Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường thỏa thuận kinh tế với Nga. Tờ New York Times ngày 27/10 dẫn nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét yêu cầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, do Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đứng đầu.

Theo bài báo trên NYT, quỹ này đề nghị đóng vai trò trung gian trong các giao dịch bán nhiên liệu diesel của Nga cho người Mỹ.

Năm 2022, chính quyền Joe Biden đã gọi quỹ này là "ví tiền" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nó.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng chính quyền Nhà Trắng đang xem xét đề nghị nới lỏng trừng phạt của quỹ này như một phần trong nỗ lực "cải thiện quan hệ với Nga và giúp chấm dứt chiến tranh", với kỳ vọng rằng các thỏa thuận kinh tế với Moscow có thể giúp kết thúc chiến tranh.

Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng quỹ này đã nhận được các giấy phép cần thiết để hoạt động với dầu diesel của Nga.

Cơ quan này cũng đang xem xét việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt. Để làm được điều đó, quỹ phải chứng minh rằng các lý do dẫn đến việc áp đặt lệnh trừng phạt không còn phù hợp nữa.

Trước đó, chính ông Dmitriev đã tuyên bố rằng Nga đang thảo luận các dự thảo thỏa thuận với Mỹ không chỉ về nhiên liệu diesel mà còn về nhiều lĩnh vực khác.