Chỉ huy đặc nhiệm Akhmat khét tiếng của Nga cảnh báo về động thái bí mật của NATO ở tiền tuyến Ukraine

Tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat. (Ảnh: Sputnik).

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 27/10, Trung tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cáo buộc các nước thành viên NATO đang tận dụng cuộc chiến tại Ukraine để thử nghiệm công nghệ UAV trong các hoạt động tác chiến nhằm vào lực lượng Nga.

“Chúng tôi nhận thấy máy bay không người lái được sản xuất tại các quốc gia thành viên NATO đang được thử nghiệm nhằm vào chúng tôi trên tuyến giao tranh”, ông Alaudinov tuyên bố.

Theo tướng Nga, các UAV này có nhiều chủng loại, năng lực và tầm hoạt động khác nhau. Chúng bao gồm UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) dùng để tấn công binh sĩ, phương tiện và trang thiết bị Nga ở tiền tuyến, cũng như UAV tầm xa phục vụ các cuộc tập kích vào đô thị và cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, đây là cáo buộc từ phía Nga. Những thông tin được dẫn trong bài viết chưa đủ để xác nhận rằng toàn bộ các UAV nói trên đang được NATO trực tiếp thử nghiệm trong chiến đấu.

Ukraine trở thành nơi thử nghiệm công nghệ chiến tranh thế hệ mới

Dù vậy, vai trò của Ukraine trong quá trình phát triển công nghệ UAV quân sự đang ngày càng rõ nét. Không chỉ sử dụng UAV tấn công và trinh sát, Kiev còn hợp tác với các đối tác phương Tây để phát triển công nghệ chống UAV, phần mềm điều khiển và chiến thuật tác chiến mới.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh NATO (ACT), tận dụng kinh nghiệm thực chiến để hỗ trợ liên minh xây dựng các phương án đối phó với UAV.

Kiev nhấn mạnh Ukraine không chỉ tiếp nhận viện trợ quân sự mà còn góp phần định hình cách tiếp cận của NATO đối với chiến tranh hiện đại.

Trong khi đó, các báo cáo truyền thông phương Tây cho thấy UAV kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành trọng tâm phát triển năng lực quân sự. Những công nghệ này có thể hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến, điều khiển UAV và dự đoán hoạt động của phương tiện không người lái đối phương.

Một số hệ thống AI phục vụ tác chiến UAV cũng đang được lực lượng Ukraine kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Kinh nghiệm thu được từ chiến trường được đánh giá có giá trị đối với Mỹ và các đồng minh, đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian phát triển và hoàn thiện công nghệ.

Cuộc đua UAV mở rộng từ Ukraine sang phương Tây

Theo CBS, Mỹ và Ukraine từng thảo luận về chính sách nhằm mở rộng hoạt động thử nghiệm và sản xuất công nghệ quốc phòng Ukraine tại Mỹ. Năng lực phát triển phần mềm UAV, tổ chức hoạt động tác chiến và thích ứng nhanh với diễn biến chiến trường được xem là những lợi thế đáng chú ý của Kiev.

Ukraine cũng đã triển khai một số công nghệ UAV do Mỹ phát triển, trong đó có V-Bat của Shield AI, dòng máy bay không người lái có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, phục vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Trong những ngày đầu cuộc chiến năm 2022, UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từng thu hút sự chú ý khi được Ukraine sử dụng để tập kích lực lượng Nga. Tuy nhiên, khi chiến trường thay đổi, các biện pháp đối phó cũng nhanh chóng được phát triển, cho thấy ưu thế công nghệ UAV có thể thay đổi theo từng giai đoạn.

Những diễn biến này cho thấy chiến trường Ukraine không chỉ là nơi các bên sử dụng vũ khí mà còn là môi trường để kiểm nghiệm, điều chỉnh và phát triển công nghệ quân sự.

Đối với Nga, cáo buộc của ông Alaudinov phản ánh mối lo ngại về sự hỗ trợ công nghệ ngày càng sâu rộng từ phương Tây dành cho Ukraine. Với NATO và các đối tác, kinh nghiệm thực chiến lại mở ra cơ hội nâng cấp năng lực UAV và chống UAV.