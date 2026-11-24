Không khí lạnh gây mưa ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/11), ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 24/11 có nơi trên 50mm như các trạm: Hoang Thèn (Lai Châu) 126.8mm, Bản Khoang 2 (Lào Cai) 57mm, Hương Lâm 1 (Hà Tĩnh) 59.2mm, …

Nhiều nơi ở Trung Bộ mưa lớn. Ảnh: PV

Từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, đêm 24 và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đêm 24 và ngày 25/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết trên biển, Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Đêm 24/11 và ngày 25/11, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0–4,0 m, hướng sóng Đông Bắc. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4,0–6,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0–4,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, đêm 24/11 và ngày 25/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Ven biển các tỉnh từ TP. Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Đêm 25/11 và ngày 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Hồ Chí Minh gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động; ngày gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tổng lượng mưa của 2 đợt có nơi vượt 700mm

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, sáng 24/11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nước ta theo hướng từ phía Bắc xuống các tỉnh miền núi Bắc Bộ và từ phía Đông Bắc, qua biển, vào các tỉnh miền Trung. Từ chiều và tối nay, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung.

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, mưa tại khu vực miền núi phía Tây Bắc Bộ chủ yếu tập trung trong ngày 24/11, sau đó chấm dứt từ ngày 25/11. Trong khi đó, từ Thanh Hóa trở ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khả năng xảy ra mưa thấp, chủ yếu có mưa nhỏ cục bộ, rải rác.

Tại miền Trung, Nghệ An có mưa rải rác; Hà Tĩnh và khu vực Bắc Quảng Bình (cũ) có mưa vừa, mưa to trong ngày 24/11 và ngày 25/11. Dự báo, mưa tại những khu vực này sẽ tạm thời chấm dứt từ ngày mai, nguy cơ ngập lụt không lớn.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Bình (cũ) đến Quảng Trị, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện từ tối 24/11, kéo dài rải rác đến ngày 26/11. Sau đó, mưa tạm ngớt nhưng người dân cần đề phòng mưa lớn quay trở lại từ ngày 28/11.

Đáng chú ý, khu vực từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) đến Quảng Ngãi được xác định là tâm mưa lớn của đợt thứ nhất, kéo dài từ ngày 24-26/11. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến khoảng 300mm, một số nơi có thể vượt 400mm, tập trung tại khu vực Bạch Mã và phía Tây Nam Quảng Nam (cũ).

TS Huy cảnh báo, trong đợt mưa đầu tiên, khả năng xuất hiện lũ từ thượng nguồn đổ về chưa lớn do các hồ chứa vẫn còn khả năng tích nước, góp phần làm chậm dòng chảy lũ. Tuy nhiên, khu vực hạ lưu sông Bồ (Huế) cần đề phòng nguy cơ ngập úng.

Đợt mưa lớn thứ hai dự báo xuất hiện rải rác tại Nam Trung Bộ từ ngày 27/11, sau đó mở rộng ra khu vực Trung Bộ từ ngày 28/11 và có thể kéo dài đến hết ngày 29/11, thậm chí ngày 30/11.

Tâm mưa của đợt này tập trung tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và một phần Khánh Hòa. Tổng lượng mưa có thể đạt 300mm trên diện rộng, cá biệt có nơi lượng mưa tích lũy lên tới 400mm.

Đánh giá về khả năng mưa trong hai đợt, chuyên gia cho biết, theo mô hình dự báo của châu Âu (ECMWF), tổng lượng mưa tích lũy tại khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có thể đạt khoảng 500mm, cá biệt có nơi lên tới 700mm hoặc hơn. Trong khi đó, mô hình GFS của Mỹ dự báo tổng lượng mưa thấp hơn, dưới 500mm.

Qua phân tích các yếu tố khí tượng, chuyên gia nghiêng về kịch bản của mô hình ECMWF. Nguyên nhân là gió Đông Bắc mạnh từ biển thổi vào, kết hợp với nhiễu động gió Đông Nam từ khu vực xích đạo đi lên, có thể tạo ra vùng hội tụ, gây mưa lớn tại miền Trung.

Với kịch bản mưa theo mô hình ECMWF, trong đợt mưa đầu tiên, khả năng xuất hiện lũ lớn từ thượng nguồn chưa cao. Các hồ chứa ở phía Tây Quảng Nam (cũ) và khu vực Nam Trung Bộ hiện vẫn còn dung tích để đón lũ. Hồ A Vương cũng đang ưu tiên tích nước.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý các hồ thủy điện Sông Tranh, Ba Hạ và Sông Hinh cần vận hành các tổ máy phát điện hết công suất từ nay đến ngày 26/11 nhằm tăng thêm dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

TS Huy nhận định, đợt mưa bổ sung từ ngày 28-29/11, có thể kéo dài đến ngày 30/11, sẽ diễn ra trong bối cảnh các hồ chứa đã tích thêm nước sau đợt mưa đầu tiên. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại khu vực hạ lưu.

Bên cạnh đó, các xã miền núi và trung du thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi cần đặc biệt đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trong khoảng thời gian từ ngày 28-29/11.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, chủ động các phương án ứng phó, nhất là khi đợt mưa thứ hai xuất hiện sau đợt mưa lớn đầu tiên.