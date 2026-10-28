Ukraine phóng thành công vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống thông tin liên lạc riêng của mình

Vệ tinh này nhằm mục đích đặt nền móng cho một hệ thống thông tin liên lạc độc lập của Ukraine.

"Vệ tinh Obria Nano của Ukraine đã bắt đầu hoạt động trên quỹ đạo... Vụ phóng diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, trong khuôn khổ sứ mệnh SpaceX Transporter-18. Vệ tinh hiện đang được thử nghiệm và hoạt động theo đúng kế hoạch," thông cáo được đăng tải trên kênh Telegram của ấn phẩm này cho biết.

Như đã nêu trong ấn phẩm, vệ tinh này được phát triển bởi công ty Himera của Ukraine và công ty GomSpace của Đan Mạch. Thiết bị này dự kiến ​​sẽ là vệ tinh đầu tiên trong mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh chủ quyền của Ukraine trong tương lai.

Ngày 19 tháng 10, ông Zelensky thông báo rằng các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink đang hoạt động với những hạn chế nhất định. Ông cho biết kết nối bị mất ở tốc độ 130-161 km/giờ tại nhiều khu vực trên mặt trận.

Himera cho biết việc sở hữu nguồn tài nguyên vệ tinh riêng là ưu tiên chiến lược của Ukraine. Điều này sẽ cho phép quốc gia này đa dạng hóa các kênh truyền dữ liệu, cải thiện đáng kể khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và giảm sự phụ thuộc nghiêm trọng vào các nhà khai thác tư nhân và chính phủ nước ngoài.

Về lâu dài, các nhà phát triển dự định tạo ra một chòm sao vệ tinh quy mô lớn có khả năng cung cấp vùng phủ sóng khắp Ukraine và hoạt động tương thích với các hệ thống quỹ đạo toàn châu Âu.