Financial Times: EU đang có tin rất xấu cho Ukraine

Tờ báo Anh Financial Times cho biết: Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, các đồng minh của Kiev bên ngoài EU hiện chỉ cam kết phân bổ 4 tỉ euro cho năm tới, thấp hơn gần 5 lần so với con số 19 tỉ euro dự kiến vào năm 2026.

Cụ thể, các nước G7 - Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản - chỉ sẵn sàng đóng góp tổng cộng 1 tỉ euro.

Brussels đã khởi động kế hoạch khẩn cấp để tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung, vì họ không muốn tự mình bù đắp khoản thâm hụt phát sinh. EU và các quốc gia thành viên chiếm 80% tổng số tiền hỗ trợ cam kết dành cho Ukraine trong năm 2027.

"Châu Âu không thể đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine một mình... Các đối tác quốc tế cũng phải vào cuộc, bao gồm cả các đồng minh NATO" - một đại diện của Ủy ban châu Âu tuyên bố.

Lập trường của Canada và Nhật Bản

Chính phủ Anh và Canada đang chuẩn bị công bố ngân sách năm 2027, và Brussels sẽ theo dõi sát sao để chờ đợi những cam kết viện trợ tiếp theo cho Ukraine.

Bộ Tài chính Canada cho biết họ đã hỗ trợ Ukraine 27 tỉ đô la Canada kể từ khi cuộc chiế bắt đầu, nhưng từ chối bình luận về dự thảo ngân sách sẽ được trình bày vào ngày 5/11.

Trong khi đó, một đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bác bỏ một số ước tính của Ủy ban châu Âu, lưu ý rằng chính phủ hiện chưa đưa ra tuyên bố cuối cùng về khối lượng tài trợ trong tương lai mà đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau dựa trên các cuộc thảo luận trong nhóm G7.

Thiếu hụt viện trợ của NATO

Ngoài các vấn đề tài chính, Ủy ban châu Âu ước tính rằng 32 quốc gia thành viên NATO hiện đang thiếu 13 tỉ euro trong tổng số 70 tỉ euro đã cam kết dành cho hỗ trợ quân sự cho Kiev trong năm nay.

Mặc dù vậy, NATO tuyên bố rằng Tổng thư ký Mark Rutte kỳ vọng các đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ kiên quyết cho Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine cần 70 tỉ euro từ EU cho quốc phòng trong năm tới.

Euronews đưa tin EU đang cố gắng tìm kiếm 70 tỉ euro để tài trợ cho Ukraine vào năm 2027. Do các cuộc tấn công của Nga leo thang, khoản vay đã được thỏa thuận trước đó không còn đủ để đáp ứng nhu cầu, và Brussels không có giải pháp đơn giản nào để thu hút thêm nguồn vốn.

Ý đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine

Trong lúc châu Âu đang vật lộn tìm nguồn tài trợ, ngày 27/10, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã quyết định đóng băng gói viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ kết thúc.

Theo tờ báo địa phương Il Giornale d'Italia, gói viện trợ đã sẵn sàng để vận chuyển, nhưng sau nhiều lần trì hoãn, ngày giao hàng cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Chuyến hàng viện trợ quân sự cuối cùng của Ý đến Ukraine đã diễn ra cách đây 10 tháng.

Ban đầu, người ta dự kiến sẽ có quyết định về gói cứu trợ mới vào tháng Bảy, sau đó là tháng Chín, và tiếp tục hoãn lại cho đến đại hội đảng Liên minh, và giờ đây cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11 đã trở thành mốc thời gian quan trọng.

Tuy nhiên, không rõ kết quả cụ thể nào của cuộc bầu cử Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Rome, và cũng không có thông tin nào cho thấy viện trợ sẽ được gửi ngay sau cuộc bỏ phiếu.

3 quốc gia từ chối tham gia khoản vay mới cho Ukraine

Một khó khăn nữa với châu Âu và Ukraine là 3 quốc gia Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia không muốn tham gia hỗ trợ tài chính cho khoản vay mới dành cho Ukraine.

Báo Đức Die Welt viết rằng các nước châu Âu dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận về gói viện trợ khoảng 45 tỉ euro. Tổng nhu cầu tài trợ bổ sung của Ukraine ước tính khoảng 70 tỉ euro; phần còn lại có thể được Canada, Nhật Bản và các đối tác khác chi trả.

Cộng hòa Séc và Slovakia đã tuyên bố từ chối tham gia vào cơ chế tín dụng mới này . Hungary cũng dự kiến sẽ rút lui.

Các nhà ngoại giao Đức không hài lòng vì ba quốc gia này muốn được giải thoát khỏi rủi ro tài chính của khoản vay cho Ukraine, nhưng lại tìm cách tăng chi tiêu của EU để hỗ trợ các khu vực kém phát triển hơn, bao gồm cả thông qua các quỹ liên kết.

Một nhà ngoại giao cho rằng người đóng thuế không nên cung cấp thêm kinh phí cho các quốc gia từ chối đóng góp vào an ninh chung của châu Âu.

Ngược lại, những người ủng hộ việc duy trì nguồn tài trợ khu vực cảnh báo rằng nhiệm vụ hỗ trợ Ukraine không thể hoàn thành bằng cách cắt giảm các chương trình nội bộ của EU.