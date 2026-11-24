Như ANTĐ thông tin, sáng 24/11/2026, tại số nhà 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa đã xảy ra vụ nổ làm nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ việc

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện; đến nay đã có 6 nạn nhân tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an Thành phố xác định: số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn; nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với Ôxi trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxy.

Ngay trong ngày 24-11, các lực lượng CATP Hà Nội đã phối hợp để hỗ trợ, di chuyển người dân cùng tài sản trong khu vực nguy hiểm đến tạm cư tại Thượng Thanh (Hà Nội)

Hiện Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CATP phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.