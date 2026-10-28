Su-57 Nga phóng tên lửa tàng hình phá nát căn cứ không quân Ukraine

Kh-69 là loại tên lửa có thiết kế giảm khả năng bị radar phát hiện, đã đánh trúng mục tiêu mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể từ hệ thống phòng không Ukraine.

Tiêm kích Su-57. (Ảnh: DB)

Theo thông tin được công bố, một máy bay Su-57 đã phóng tổng cộng 3 tên lửa hành trình Kh-69 trong hai đợt tấn công. Máy bay được cho là duy trì khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine.

Dù Ukraine đã phát cảnh báo không kích, các tên lửa vẫn được cho là đã đánh trúng mục tiêu mà không bị đánh chặn. Khả năng xuyên qua mạng lưới phòng không không chỉ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của đối phương mà còn liên quan đến đặc điểm thiết kế của Kh-69, một trong những loại tên lửa hành trình mới được Nga phát triển và đưa vào sử dụng trong chiến sự từ năm 2023.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Kh-69 là thân tên lửa có tiết diện gần hình vuông, giúp nó có thể được bố trí bên trong khoang vũ khí của Su-57. Cách thiết kế này vừa hỗ trợ mang vũ khí bên trong thân máy bay, vừa góp phần giảm tín hiệu radar phản xạ.

Ngoài thiết kế tàng hình, Kh-69 còn có khả năng bay ở độ cao rất thấp, khoảng 20 m so với mặt đất. Việc bám sát địa hình giúp tên lửa tận dụng địa vật để hạn chế khả năng bị radar mặt đất phát hiện từ xa, qua đó gây thêm khó khăn cho các hệ thống phòng không trong quá trình theo dõi và đánh chặn.

Về cấu tạo, Kh-69 có một số điểm tương đồng với tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và Taurus của Đức. Cánh và 4 bộ ổn định ở đuôi được triển khai sau khi tên lửa rời máy bay, giúp duy trì khả năng bay trong hành trình.

Kh-69 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS và GLONASS, kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính dự phòng. Theo các nguồn thông tin công khai, tên lửa có tầm bắn khoảng 400 km và mang đầu đạn nặng 300 kg.

Đây là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, hoạt động ở tốc độ cận âm. Nhờ kết hợp tiết diện phản xạ radar tương đối nhỏ với khả năng bay sát mặt đất, Kh-69 được thiết kế nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện và đánh chặn so với những tên lửa hành trình thông thường có đặc điểm tương tự.

Su-57 là một trong những máy bay có khả năng mang Kh-69 trong khoang vũ khí bên trong. Ngoài ra, theo các nguồn thông tin được công bố, loại tên lửa này còn có thể được sử dụng trên một số máy bay Nga khác, gồm Su-30MK, Su-34, Su-35 và MiG-31.

Kh-69 từng được chú ý sau khi những mảnh vỡ của loại tên lửa này được phát hiện tại Ukraine. Năm 2024, Ukraine lần đầu xác nhận sự hiện diện của Kh-69 thông qua các mảnh vỡ thu hồi được tại hiện trường.

Trong một sự việc khác, các đội xử lý bom mìn Ukraine đã thu hồi một đầu đạn Kh-69 còn nguyên vẹn gần một tòa nhà dân cư ở Kiev. Vật chứng này cung cấp thêm thông tin để Ukraine và các đối tác nghiên cứu cấu hình cũng như hệ thống dẫn đường của tên lửa Nga.

Với khả năng mang đầu đạn tương đối lớn, tầm bắn khoảng 400 km và thiết kế nhằm hạn chế khả năng bị radar phát hiện, Kh-69 bổ sung cho Nga một phương án tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến. Hiệu quả thực tế của từng cuộc tấn công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện tác chiến, hệ thống phòng không của đối phương và mức độ chính xác của các thông tin được công bố.