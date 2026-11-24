Liên quan vụ nổ khí gas, sập nhà xảy ra tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Theo báo cáo, khoảng 8h ngày 24/11, sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, nghi do nổ khí gas, gây sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Các nạn nhân được điều trị tại BVĐK Đống Đa. Ảnh: BVCC.

Đến 8h20 cùng ngày, 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cấp cứu.

Đến 8h25, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Tính đến 13h cùng ngày, vụ việc khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương.

10 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có 4 bệnh nhân gồm: Lý Ngọc A. (SN 2007), Trần Mỹ H. (SN 2002), Trần Thị Thu H. (SN 1978) và Dương Thúy V. (SN 1948). Các trường hợp được chẩn đoán đa chấn thương, chấn động não và gãy liên mấu chuyển đùi phải.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 4 bệnh nhân gồm: Nguyễn Diễm M. (SN 1992), Đỗ Nguyên V. (SN 1998), Bùi Văn G. (SN 1959) và Cung Thị Kiều A. (SN 2004). Các bệnh nhân bị gãy xương đùi phải, đa vết thương phần mềm.

Hai trường hợp còn lại là Đỗ Ngọc Q. (SN 1983), bị vết thương vùng đầu và Trịnh Thị T. (SN 1944), bị vết thương vùng mặt, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Danh tính các nạn nhân tử vong: bà Vũ Thị Linh P. (SN 1986), tử vong ngoại viện; ông Đỗ Xuân H. (SN 1987), tử vong ngoại viện; bà Trần Thị Kh. (SN 1970), tử vong ngoại viện; ông Nguyễn Xuân V. (SN 1964), tử vong ngoại viện; ông Bùi Văn S. (SN 1984), đa chấn thương, tử vong; một nạn nhân chưa rõ danh tính (SN 1971), tử vong ngoại viện.

Trong số các trường hợp tử vong, 5 nạn nhân được chuyển đến Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Việt Đức.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực đổ sập. Ngành Y tế bố trí 2 kíp trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng, đồng thời các tổ cấp cứu khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.