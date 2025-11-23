Thế giới 24h: Ukraine - Mỹ đàm phán cấp cao, ông Zelensky gửi hy vọng vào 9 người

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất (ảnh: AFP)

Nhân vật quyền lực số 2 Ukraine dẫn đầu phái đoàn đàm phán

Hôm 22/11, ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết, Ukraine sẽ tổ chức tham vấn với Mỹ tại Thụy Sĩ về kế hoạch chấm dứt xung đột.

Các nhà lãnh đạo tham dự phiên họp khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 (ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang bắt đầu các cuộc tham vấn cấp cao giữa Ukraine và Mỹ về các chi tiết có thể có của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai”, ông Umerov thông báo trên Telegram.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ định phái đoàn đàm phán do Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak (nhân vật được cho là quyền lực số 2 Ukraine) dẫn đầu.

Phái đoàn Ukraine gồm 9 quan chức, bao gồm: Ông Andriy Yermak, ông Rustem Umerov, ông Kyrylo Budanov (Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine), ông Andriy Hnatov (Tham mưu trưởng quân đội Ukraine), ông Oleh Ivashchenko (Cục trưởng Cục Tình báo Đối ngoại), ông Serhiy Kyslytsia (Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine), ông Yevhen Ostriansky (Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine), ông Oleksandr Poklad (Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine) và Oleksandr Bevz (Cố vấn Tổng thống Ukraine).

Trong khi đó, từ Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, khả năng diễn ra một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được đưa vào chương trình nghị sự.

“Tôi không loại trừ bất cứ điều gì”, ông Ryabkov nói, lưu ý rằng các cuộc tiếp xúc và đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục.

G20 làm khác ý Mỹ

Hôm 22/11, các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi đã thông qua tuyên bố chung, cam kết hợp tác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và các vấn đề quan trọng khác.

Trong tuyên bố chung, các nước G20 cam kết nỗ lực vì một nền hòa bình toàn diện, lâu dài ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, các vùng lãnh thổ Palestine và Ukraine.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và lưu ý đến các khoản nợ mà nhiều nước nghèo phải gánh chịu.

“Chúng tôi cam kết tăng cường thực thi tuyên bố chung của G20 về việc xử lý các khoản nợ theo cách có thể dự đoán được, kịp thời, có trật tự và phối hợp”, tuyên bố nêu rõ.

Đây là Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia châu Phi. Do một số căng thẳng với Nam Phi, phía Mỹ không cử quan chức tham gia hội nghị.

Theo Al Jazeera, Mỹ đã yêu cầu G20 không đưa ra tuyên bố chung, nhưng Tổng thống nước chủ nhà – ông Cyril Ramaphosa – bác bỏ.

“Tôi thực sự lấy làm tiếc”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về sự vắng mặt của Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị G20.

“Nhưng điều đó không nên cản trở chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là có mặt ở đây, tham gia và cùng nhau làm việc vì chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức”, ông Macron nói thêm.

Belarus ân xá cho 31 người Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 22/11 quyết định ân xá cho 31 công dân Ukraine bị kết án hình sự trên lãnh thổ Belarus.

Theo Reuters, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông Lukashenko trả tự do cho những người này. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Belavia của Belarus.

“Tổng thống đã ân xá cho 31 công dân Ukraine phạm tội hình sự trên lãnh thổ đất nước chúng tôi”, Natalia Eismont – người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Belarus – nói.

Theo bà Eismont, lệnh ân xá là một phần thỏa thuận giữa ông Trump với ông Lukashenko và “tạo điều kiện để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng” (Ukraine).

31 người đang được trao trả cho phía Ukraine “ngay lúc này”, bà Eismont lưu ý.

Kiev chưa bình luận về thông tin này.